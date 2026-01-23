«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Προσκήνιο

Το νέο έργο του Ανέστη Αζά, «Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν», ανεβαίνει στο θέατρο Προσκήνιο, από τις 24 Ιανουαρίου.

Τι σημαίνει να είσαι πατέρας και τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα; Τι μας παρέδωσε η προηγούμενη γενιά και γιατί μας στοιχειώνει ακόμα;

Αφετηρία της παράστασης είναι η προσέγγιση του ρόλου του πατέρα και του αποτυπώματος που αφήνει στις επόμενες γενιές. Με τους ηθοποιούς να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία του κειμένου, η ομάδα του Ανέστη Αζά στήνει ένα σύγχρονο, πρωτότυπο έργο που προσεγγίζει μέσα από προσωπικές αφηγήσεις αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας την κρίση της αρρενωπότητας.

Πέντε ηθοποιοί προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δυσκολεύονται τόσο πολύ τα αγόρια να βρούνε τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και προσπαθεί να απαλλαγεί από τους παραδοσιακούς ρόλους της πατριαρχίας.

Μπορεί η μνήμη να λειτουργήσει ως σύμμαχος, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα λάθη του παρελθόντος;

Με όχημα προσωπικές ιστορίες, χιούμορ και τρυφερότητα η παράσταση διερευνά τον αντρικό ρόλο, σήμερα και στο πρόσφατο παρελθόν.

Συντελεστές

Κείμενο: Ανέστης Αζάς, Μιχάλης Πητίδης και η ομάδα

και Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Συνεργάτης για τη Δραματουργία: Μιχάλης Πητίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Κανελλοπούλου

Β. Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Βλάχος

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Διδώ Γκόγκου

Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου: Ήλια Στριγγάρη

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Φωτισμοί: Γιώργος Κασσάκος

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Παίζουν:

Γιώργος Βαλαής

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Μάρω Σταυρινού

Κωνσταντίνα Τάκαλου

Ρίνο Τζάνι

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Από 24 Ιανουαρίου 2026

Τετάρτη 19:00 – Πέμπτη 20:00 – Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:15 – Κυριακή 19:00

