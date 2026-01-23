«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Προσκήνιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το νέο έργο του Ανέστη Αζά, «Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν», ανεβαίνει στο θέατρο Προσκήνιο, από τις 24 Ιανουαρίου.
Τι σημαίνει να είσαι πατέρας και τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα; Τι μας παρέδωσε η προηγούμενη γενιά και γιατί μας στοιχειώνει ακόμα;
Αφετηρία της παράστασης είναι η προσέγγιση του ρόλου του πατέρα και του αποτυπώματος που αφήνει στις επόμενες γενιές. Με τους ηθοποιούς να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία του κειμένου, η ομάδα του Ανέστη Αζά στήνει ένα σύγχρονο, πρωτότυπο έργο που προσεγγίζει μέσα από προσωπικές αφηγήσεις αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας την κρίση της αρρενωπότητας.
Πέντε ηθοποιοί προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δυσκολεύονται τόσο πολύ τα αγόρια να βρούνε τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και προσπαθεί να απαλλαγεί από τους παραδοσιακούς ρόλους της πατριαρχίας.
Μπορεί η μνήμη να λειτουργήσει ως σύμμαχος, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα λάθη του παρελθόντος;
Με όχημα προσωπικές ιστορίες, χιούμορ και τρυφερότητα η παράσταση διερευνά τον αντρικό ρόλο, σήμερα και στο πρόσφατο παρελθόν.
Παίζουν:
Πρόγραμμα Παραστάσεων:
Διαβάστε επίσης:
Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του έργου «Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου
«Η έρημη χώρα του T.S. Eliot | Το εργοστάσιο των ποιημάτων» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Το «Τρίτο Στεφάνι» του Στάθη Λιβαθινού στο Σύγχρονο Θέατρo – Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.