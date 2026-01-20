«Η έρημη χώρα του T.S. Eliot | Το εργοστάσιο των ποιημάτων» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:00 στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών παρουσιάζεται η παράσταση «Η έρημη χώρα του T. S. Eliot | Το εργοστάσιο των ποιημάτων», μια σκηνική σύνθεση σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Ακύλλα Καραζήση που εμβαθύνει στην ποίηση όχι μόνο ως κείμενο, αλλά ως πράξη: ως γραφή, ως ανάγνωση, ως απαγγελία και ως σύγχρονο ακτιβισμό.

Με κύριο άξονα το εμβληματικό ποίημα του Τ. Σ. Έλιοτ Η έρημη χώρα (The Waste Land), σε μετάφραση Γιώργου Σεφέρη, η παράσταση προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης του ποιητικού λόγου. Ο θεατής δεν καλείται απλώς να παρακολουθήσει ένα «έτοιμο» έργο, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ανακάλυψής του: σαν αρχαιολογικό εύρημα που αποκαλύπτεται σταδιακά, μέσα από θραύσματα, αποσπάσματα και ίχνη. Ο ηθοποιός-ερευνητής, ως αρχαιολόγος-ανασκαφέας, αναζητά το ποίημα μέσα στο ακάθαρτο και το πρόχειρο, με υπομονή και σχολαστικότητα.

Η Έρημη χώρα, αρχετυπικό έργο του μοντερνισμού, με την έντονη πολυφωνία και τη χορικότητά της, λειτουργεί ως σύγχρονο χορικό για το «σήμερα» και ως πρότυπο. Από εκεί, Το εργοστάσιο των ποιημάτων πιάνει το νήμα και βυθίζεται στον πυρήνα της ποιητικής λειτουργίας: στο γράμμα, στη συλλαβή, στη λέξη, στην ανάγνωση και στην περφόρμανς.

Ένας ηθοποιός, ένας μουσικός επί σκηνής και μια ομάδα τελειοφοίτων της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών -συνδυασμός που προσωποποιεί τα συστατικά στοιχεία της ποίησης- θέτουν το αναπόφευκτο και διαρκώς επίκαιρο ερώτημα:

Ποίηση σήμερα; Γιατί;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία, ερμηνεία: Ακύλλας Καραζήσης

Μουσική σύνθεση, μουσικός επί σκηνής: The Boy

Σκηνικά, κοστούμια: Μαρία Πανουργιά

Συμμετέχουν οι τελειόφοιτοι της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών:

Ινώ Αθανασιάδου, Άννα Γκαραφλή, Κατερίνα Θεοδώρου,

Βάλια Κουμπή, Στέλιος Κράτσας, Λήδα Κτώνα,

Άγγελος Μαγνήσαλης, Κλειώ Παπατζανάκη-Χρυσοβέργη,

Χριστίνα Παρασκευά, Φοίβος Παυλόπουλος, Κλάρα Σαντίκου,

Αντώνης Σκύβαλος, Γεωργία Σπυροπούλου,

Βασίλης Σύρρος, Κλαύδιος Τσούκα

