Στο Συγχρονο Θεατρο θα παρουσιάζεται από 31 Ιανουαρίου το Τρίτο Στεφάνι. Ο Στάθης Λιβαθινός με τη σταθερή ομάδα του και ο Στρατής Πασχάλης τολμούν μια ανατρεπτική πρόταση πάνω στο εμβληματικό μυθιστόρημα που σημάδεψε την ελληνική μεταπολεμική λογοτεχνία, ανεβάζοντας επί σκηνής το πάντα επίκαιρο, Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή.

Ένα βαθιά ελληνικό έργο, ένα σκληρό, συγκινητικό ελληνικό κείμενο. Ένα κείμενο «επικίνδυνα» καθημερινό που χρησιμοποιεί σαν περιτύλιγμα την Ελλάδα του 20ου αιώνα για να μιλήσει για το σήμερα.

Δεκαπέντε ταλαντούχοι ερμηνευτές συναντώνται με τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του μυθιστορήματος, το αντισυμβατικό στυλ γραφής του συγγραφέα, αλλά και την προσωπικότητά του που είναι διάχυτη σ’ όλες τις σελίδες του βιβλίου.

Δυο γυναίκες. Νίνα και Εκάβη. Στη δίνη της μνήμης και της ζωής. Μιας μνήμης επιθετικής, που υποκύπτει, στις αισθήσεις και στις θύμισες των χρόνων που πέρασαν, ανακαλώντας πρόσωπα που σημάδεψαν, έμειναν, έφυγαν ή χάθηκαν. Και μιας ζωής, που είναι τώρα, που βάζει στο μικροσκόπιο την καθημερινότητα και κάνει τους ανθρώπους να γεύονται κάθε πίκρα και χαμόγελο. Δυο γυναίκες που επιβιώνουν σε μια κοινωνία ανδρών, σπάζοντας τις νόρμες της εποχής, προοικονομώντας αυτό που έρχεται.

Νίνα και Εκάβη μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα του Παύλου Μελά, των Βαλκανίων πολέμων, του Μεσοπολέμου και του Μεταξά. Μα και της Κατοχής, του Εμφυλίου και των Δεκεμβριανών. Μιας Ελλάδας που αλλάζει στο πέρασμα των χρόνων, μα που παραμένει πάντα η ίδια.

Το Τρίτο Στεφάνι, αθάνατο αφήγημα, καθρεφτίζει μια Ελλάδα γνώριμη, καλώντας μας να δούμε θαρρετά την αντανάκλαση μας στους ήρωες του…

Νίνα, Αντώνης, Ιωάννης, Ελένη, Δημήτρης, Μαρία, Εκάβη, Πολυξένη, Μιλτιάδης, Αφροδίτη, Αχιλλέας…

Συγγραφέας: Κώστας Ταχτσής

Διασκευή: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός με τη συμβολή των ηθοποιών της παράστασης

Στίχοι τραγουδιών: Στρατής Πασχάλης

Σκηνικά / Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Μουσική: Μιχάλης Κωτσόγιαννης

Παίζουν: Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης

Μουσικός επί σκηνής: Μιχάλης Κωτσόγιαννης / Χάρης Μπότσης

Παραστάσεις

Από 31 Ιανουαρίου 2026

Τετάρτη 17:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 21:15

Κυριακή 16:15

