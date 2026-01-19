search
ΘΕΑΤΡΟ

19.01.2026 11:47

Το «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου επιστρέφει στο Θέατρο Σταθμός  

19.01.2026 11:47
arbeit-new

Για λίγες μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός επιστρέφει μετά από μεγάλη επιτυχία το «Αρμπάιτ» από 21 Φεβρουαρίου, κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15.

Το «Αρμπάιτ» γράφουν και σκηνοθετούν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, δημιουργοί των παραστάσεων «Εθνικός Ελληνορώσων», «Ματωμένα Χώματα», «Κωλόκαιρος», «Ανεξάρτητα Κράτη».

Πρόκειται για μια σπονδυλωτή παράσταση αποτελούμενη από 7 ιστορίες με θέμα την εργασία. Αρμπάιτ (Arbeit) στα γερμανικά σημαίνει δουλειά, εργασία. Η λέξη είναι ευρέως γνωστή από τη φράση Arbeit macht frei που σημαίνει «Η δουλειά απελευθερώνει», η οποία ήταν γραμμένη σε πύλες στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί (πχ. στο Άουσβιτς).

Η εργασία μπορεί πολύ συχνά να αποτελεί καταναγκασμό για το σύγχρονο άνθρωπο. Μπορεί και όχι. Το σίγουρο όμως είναι ότι είναι συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου. Οι προσωπικότητες ορίζονται λίγο ως πολύ από τη δουλειά που κάνουν. 

Στις ιστορίες της σπονδυλωτής παράστασης παρακολουθούμε χαρακτήρες σε σχέση με την εργασία τους, με την αναζήτηση εργασίας, με τις αγωνίες της εργασίας και με τις διάφορες μορφές εξάρτησης από αυτήν.

Είναι ο άνθρωπος η δουλειά του;

Μια θεατρική παράσταση σίγουρα δεν μπορεί να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να «βουτήξει» μέσα σε ανθρώπινες στιγμές που θέτουν και επαναδιαπραγματεύονται το ερώτημα.

Συvτελεστές

  • Κείμενο – σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης – Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ερμηνεύουν: Σοφία Ακασοπούλου, Ελευθερία Αράκη, Θεοδώρα Βαλομάνδρα, Βίκυ Εδιάρογλου, Εύα Θεολόγη, Άννα Μαρίνου, Μαρίτσα Φωτιάδου                                                                          

  • Σκηνικά: Ναταλία Αστυπαλίτη
  • Φωτισμοί : Γιώργος Αγιαννίτης

