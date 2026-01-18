«The Last Critic»: Ντοκιμαντέρ για τον Ρόμπερτ Κρίστγκαου, έναν από τους πρώτους επαγγελματίες κριτικούς της ροκ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Ρόμπερτ Κρίστγκαου με τίτλο «The Last Critic» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου South by Southwest (SXSW) τον Μάρτιο.

Ο Μάτι Γουίσνοου σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ, το οποίο περιλαμβάνει μουσική από τους Ράντι Νιούμαν, Τζίνα Μπερτς, Yo la Tengo, Feelies.

Σε σύνοψη της ταινίας αναφέρεται ότι «ο Ρόμπερτ Κρίστγκαου, το έργο του οποίου έχει εμπνεύσει και εξοργίσει τους αναγνώστες για εξήντα χρόνια, εξακολουθεί να ασχολείται με αυτό στα ογδόντα του – βαθμολογώντας δίσκους και ακούγοντας τα πάντα (εκτός από metal και prog)».

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του SXSW.

