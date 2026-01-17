Η «Τετραλογία» του Μαραμή στο Μέγαρο Μουσικής

Ένας συνθέτης που εκτιμώ σ’ ένα φιλόδοξο εγχείρημα.

Ο Δημήτρης Μαραμής συνθέτει, στις 28 Μαρτίου, μία μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, υπό τον τίτλο «Τετραλογία», επιλέγοντας τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές από τα τέσσερα μουσικοθεατρικά του έργα, «Ερωτόκριτος», «Στοιχειωμένοι», «Καπετάν Μιχάλης» και «Ελευθέριος Βενιζέλος», μία πολυπληθής παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής με 300 χορωδούς, μουσικούς και τραγουδιστές.

Ο συνθέτης, με το σύγχρονο μιούζικαλ «Ερωτόκριτος», το 2017, εγκαινίασε την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Ο «Ερωτόκριτος», με τα συνεχή sold out και τις διθυραμβικές κριτικές, παρουσιάστηκε επίσης στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Το 2019 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρήγγειλε τη μουσικοθεατρική του τριλογία «Στοιχειωμένοι» (που περιλάμβανε «Το Γιοφύρι της Άρτας», «Το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού» και «Το Στοιχειό της Χάρμαινας»), το 2021 η όπερά του «Καπετάν Μιχάλης» περιόδευσε σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ η ιστορική όπερά του «Ελευθέριος Βενιζέλος» έκανε πρεμιέρα το 2023, ως ανάθεση/παραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Ο «Ερωτόκριτος» βασίζεται σε ποίηση του Βιτσέντζου Κορνάρου, «Οι Στοιχειωμένοι» («Το Γιοφύρι της Άρτας» και «Το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού») στο δημοτικό τραγούδι, το «Στοιχειό της Χάρμαινας», τα χορικά του «Καπετάν Μιχάλη» και ο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ποίηση Σωτήρη Τριβιζά, ενώ το λιμπρέτο του «Καπετάν Μιχάλη» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Άρη και Λίλιαν Βουδούρη και γίνεται με την ευγενική υποστήριξη του ιστορικού συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι», του Δικτύου Δελφών και του Δήμου Θηβαίων, και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των υποτροφιών του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής.

Συμμετέχουν: Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, Μουσική Διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας. Τραγουδιστές: Σταύρος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού. Λυρικοί Μονωδοί: Χάρης Ανδριανός, Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης.

Χορωδίες: Musica Xορωδία Φίλων της Μουσικής, διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης. Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, διδασκαλία: Κατερίνα Βασιλικού. Δημοτική Χορωδία Θήβας και Ορφέας Ιτέας, διδασκαλία: Αλέξανδρος Κομνάς. Θάμυρις του Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Το Χοροστάσι», διδασκαλία: Ιωάννης Χατζής. Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας, διδασκαλία: Ευστάθιος Αρβανίτης. Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ» Ωδείου Άμφισσας, διδασκαλία: Ελένη Ιντέρνου.

Κινησιολογική Επιμέλεια: Φαίδρα Νταϊόγλου. Ηχητικός Σχεδιασμός: Γιώργος Αλειφέρης. Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιάννης Χριστοδουλάκης.

Προπώληση: https://www.megaron.gr/event/dimitris-maramis-tetralogia-erotokritos-stoicheiomenoi-kapetan-michalis-eleftherios-venizelos/

