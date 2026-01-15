Συγκρούσεις και μέτωπα φέρνει το ανακάτεμα της τράπουλας στην αντιπολίτευση: To «γαϊτανάκι» Καρυστιανού – Τσίπρα – ΠΑΣΟΚ

Σε φάση διαρκών αναταράξεων έχει μπει το πολιτικό σκηνικό με κεντρικό χαρακτηριστικό την προσπάθεια ανάδυσης νέων πολιτικών σχηματισμών, που αυτήν τη στιγμή φαίνεται να επιτείνουν τον κατακερματισμό στην αντιπολίτευση και το κλίμα συγκρούσεων όλων με όλους.

Ήδη η Μαρία Καρυστιανού, η οποία προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος, πέρα από απόψεις «τσουβαλιάσματος» του πολιτικού συστήματος επιτέθηκε ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης έχει δείξει πως κινείται για τη δημιουργία δικού του κόμματος. Από την άλλη, ο πρώην πρωθυπουργός έχει αναπτύξει μια αμοιβαία σχέση αντιπαλότητας με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιχειρεί να πιέσει προκειμένου να εξασφαλίσει το προβάδισμα στην Κεντροαριστερά. Βέβαια, το ζητούμενο για τον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι απλώς να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη αλλά και κάτω από τον Μητσοτάκη. Όμως προς το παρόν, φαίνεται η Μαρία Καρυστιανού να μπαίνει «σφήνα», καθώς οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής την εμφανίζουν πάνω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα βέβαια υπάρχει ασάφεια, μεθοδολογικές αδυναμίες των ερευνών κ.λπ.

Το στοίχημα της Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο το πρωί, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Αν και στην ομιλία του στην Πάτρα είχε κάνει μια νύξη περί «αντιπολιτικής», αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθεί σε αυτήν τη φάση που η Καρυστιανού ανοίγει όλο και περισσότερο τα χαρτιά της και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αναμένεται δηλαδή αν θα απαντήσει και με ποιον τρόπο – έμμεσα ή ανοιχτά – στην επίθεση που δέχτηκε από την ίδια, και συγκεκριμένα στην αναφορά της για «τρίτο και χειρότερο μνημόνιο», για την ελπίδα που έδωσε και μετά γκρέμισε κ.ο.κ. Άλλωστε, παρά τις εκτιμήσεις ότι δεν έχουν το ίδιο κοινό, φαίνεται να υπάρχει ένα αλληλεπικαλυπτόμενο τμήμα ψηφοφόρων στο οποίο απευθύνονται αμφότεροι, τους απογοητευμένους ή αναποφάσιστους της «γκρίζας ζώνης», οι οποίοι στην πλειονότητά τους προέρχονται από τη Ν.Δ. και από το 18% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023.

Από την Αμαλίας διαμηνύεται επίμονα ότι οι κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα, όπως ξεδιπλώνεται μέχρι στιγμής, με τις παρουσιάσεις του βιβλίου του σε μεγάλες πόλεις της χώρας. «Δεν επιβραδύνει, ούτε επισπεύδει» λένε από το περιβάλλον του, διευκρινίζοντας ότι η «επιτάχυνση» στην οποία κάλεσε από την Πάτρα σχετίζεται με την πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα. Επιπλέον, «απαντώντας» εμμέσως σε εκτιμήσεις ότι η Καρυστιανού προκαλεί προβληματισμό στον πρώην πρωθυπουργό, από τους συνεργάτες του τονίζεται ξανά και ξανά πως όταν έκανε την ομιλία στο Παλλάς σαφώς είχε υπολογίσει ότι υπάρχουν στα σκαριά και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί. Πάντως το τάιμινγκ της παρουσίασης του νέου κόμματος, θεωρείται μέχρι στιγμής ότι χρονικά τοποθετείται μετά το τέλος της άνοιξης – αν θα πάει πιο πίσω μένει να φανεί. Για την ώρα υπάρχει η αίσθηση πως το κομμάτι της στελέχωσης καθυστερεί.

Διαχωριστικές

Από την άλλη είναι με ερωτηματικό το αν η Καρυστιανού θα επηρεάσει τη ρητορική Τσίπρα, υπό την έννοια πως και ο πρώην πρωθυπουργός έχει δείξει να απαξιώνει συνολικά το πολιτικό σύστημα – και την προοδευτική αντιπολίτευση, ενώ επιχείρησε να λειάνει τα ιδεολογικά στοιχεία και τις διαχωριστικές μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς. Κάποιοι υπενθυμίζουν την πιο «τρανταχτή» από τις σχετικές αναφορές του «άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, το θέμα είναι να πιάνει ποντίκια», στη συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Οκτώβριο.

Από την άλλη μπάντα είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, πλευρά προς την οποία ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται οξύς στις ομιλίες του, στο πλαίσιο της στρατηγικής του να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή του προοδευτικού χώρου και καταλύτη της μετουσίωσης ενός κινήματος «από τα κάτω» σε πολιτικό κίνημα που θα πάρει τη μορφή ενός πολιτικού σχηματισμού υπό τον ίδιο. Για την ώρα πάντως, δεν παρουσιάζεται κάποια δυναμική «κινήματος» στην κοινωνία υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους κάποιες πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, αλλά περιορισμένες σε αριθμό και συμμετοχή, προς το παρόν.

Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ λόγω «Ιθάκης»

Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός προβαίνει σε κινήσεις που προκαλούν θόρυβο, αναστατώνοντας το ΠΑΣΟΚ, όπως συνέβη με την ανακοίνωση του πάνελ των ομιλητών της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό μετέχει ο Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης και στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου μέχρι πρότινος, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη διεμήνυσε ότι με την επιλογή του να είναι στο πάνελ του Τσίπρα «έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος». Μετέχει επίσης και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος και διευθύνουσα σύμβουλος του Κτήματος Σπυρόπουλου (τη γνωστή οινοποιία) και ανιψιά του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου. Στόχος να καταδειχθεί ότι μπορεί να απορροφήσει στελεχικό δυναμικό και από τη σοσιαλδημοκρατία και ότι οι «δεξαμενές» του εκτείνονται ευρύτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι από την Πάτρα, «πάλαι ποτέ» προπύργιο του ανδρεοπαπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ, είχε καλέσει σε «επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης» και «προοδευτική παράταξη νίκης».

