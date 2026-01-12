ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επισείουν τον κίνδυνο της «αντιπολιτικής» – Ποιοι οι αποδέκτες του μηνύματος

Το μήνυμα ότι η δημοκρατική διέξοδος για την χώρα πρέπει να έχει προοδευτικό πρόσημο επομένως καθίστανται επείγουσες οι προοδευτικές συνεργασίες, στέλνουν, όλο και πιο έντονα, από ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τις τελευταίες μέρες.

Μετά την συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού πριν μια εβδομάδα η οποία διακήρυξε την υπέρβαση των ιδεολογιών με το «ούτε αριστερά ούτε δεξιά» και προέκρινε λογικές «όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι», από τα δύο κόμματα, αν και εκφράζουν τον σεβασμό τους προς την πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, προειδοποιούν για τον κίνδυνο της «αντιπολιτικής».

Ενδεικτικά, τέτοια μηνύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο προήλθαν από στελέχη όπως ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης και ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης, αλλά και από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.

Μήνυμα σε Τσίπρα και τους «απρόθυμους» της ΝέΑρ

Αν και αμφότερα τα δύο κόμματα απευθύνονται για συνεργασίες και στο ΠΑΣΟΚ, με δεδομένη την αρνητική στάση της Χαριλάου Τρικούπη το μήνυμα σε αυτή τη φάση φαίνεται να αφορά τους «απρόθυμους» της Νέας Αριστεράς από τη μία και τον Αλέξη Τσίπρα από την άλλη. Κοινώς, η ανασύνθεση του «όλου» ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά τον πρώην πρωθυπουργό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό που εκπέμπεται από τους πρώην συντρόφους του είναι ένα κάλεσμα να εγκαταλείψει τον «μοναχικό» δρόμο και τη στρατηγική σύγκρουσης με τα «θραύσματα» του ΣΥΡΙΖΑ και να αναλάβει κινήσεις ενοποίησης του χώρου.

Δεν είναι λίγοι άλλωστε εκείνοι που, ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα αυτή η οπτική θα επιβληθεί από τα πράγματα και στον πρώην πρωθυπουργό. Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι το εγχείρημά του, ούτως ή άλλως δεν δείχνει να έχει την αναμενόμενη δυναμική και πως για την όποια οργανωτική ανάπτυξη του κόμματός του, δεν έχει να βασιστεί παρά στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Εν χορώ «όχι» στην αντιπολιτική του «όλοι ίδιοι είναι»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σε συνέντευξή του (εφ. Political) απέρριψε «απολιτικές και αντιπολιτικές λογικές απαξίωσης εν συνόλω του πολιτικού συστήματος» και πρόσθεσε «επιμένουμε ότι υφίσταται η διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς, αλλιώς οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του διαχέονται». Όποιος δεν μπορεί να δει τη διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς, προειδοποίησε, «δεν μπορεί να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιουργεί η εκρηκτική άνοδος της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη αλλά και στην χώρα μας». ‘Έκανε λόγο για φάση «μεγάλων ανακατατάξεων» και «μετάβασης» στο πλαίσιο της οποίας «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει τη δική του μάχη προγράμματος και πολιτικών αξιών έχοντας πλήρως συνειδητοποιήσει ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μεταβατική φάση και ότι χρειάζεται συμμαχίες, υπερβάσεις, συνθέσεις και συνεργασίες για την επόμενη μέρα». Ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως «τον τρόπο δεν μπορώ να τον ξέρω», αλλά «επιβάλλεται να ξεκινήσει ένας διάλογος συνολικός που θα απαντά και στο (πώς;)» και κατέληξε πως «όταν υπάρχει διάθεση υπάρχει τρόπος».

Μιλώντας στο Mega Σαββατοκύριακο, ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης, προειδοποίησε πως «η επιρροή του κόμματος Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό θα είναι οριζόντια και πολύ μεγαλύτερη από όσο νομίζουμε» αφήνοντας αιχμές για όσους «εφησυχάζουν» (π.χ. ΠΑΣΟΚ) και διεμήνυσε πως σε κάθε περίπτωση «η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική» και «δεν πρέπει να είναι μια λογική ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες και ότι “να είμαστε όλοι καλά”». Ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με την λογική που εξέφρασε η κυρία Καρυστιανού, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι απέναντι σε λογικές δαιμονοποίησής της και πως είναι δικαίωμά της να πολιτευτεί. Κατέληξε, επισημαίνοντας πως «αν δεν υπάρξει ευρύτερη συνεργασία στον προοδευτικό χώρο και ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος εξουσίας που μπορεί να πει ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, το κενό θα το καλύψουν άλλες δυνάμεις. Το βλέπουμε να συμβαίνει και είναι ιστορικές οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο».

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του αλλά και στην συνέντευξή του στην εφημερίδα Εποχή, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, επίσης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Στάση που σε μεγάλο βαθμό αφορά το εσωτερικό του κόμματος εν όψει του Προγραμματικού Συνεδρίου σε λίγες ημέρες, όπου υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές για τις συνεργασίες. Σημείωσε πως «δεν γίνεται να αναγνωρίζουμε πως υπάρχει μια συντηρητική μετατόπιση της κοινωνίας, ότι το φάσμα του πολέμου απειλεί την Ευρώπη, ότι η κυβέρνηση της Δεξιάς λειτουργεί με όρους καθεστώτος, εφαρμόζει μια επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, προωθεί τα συμφέροντα των ισχυρών σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, και να μην κάνουμε κάτι γι’ αυτό». Στάθηκε και αυτός στην «ευθύνη» για προοδευτική διέξοδο και κατέληξε:

«Η Αριστερά οφείλει να υπερβεί τον εαυτό της και να απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα: το ένα είναι η ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς και το δεύτερο είναι να ηττηθεί η Δεξιά. Αλλιώς πολύ φοβάμαι πως η κρίση αξιοπιστίας, η απογοήτευση και η αποστράτευση της κοινωνίας θα εκφραστούν στο τέλος είτε από δυνάμεις της Ακροδεξιάς είτε από την αντιπολιτική».

