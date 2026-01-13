Τσίπρας: Με στέλεχος από ΠΑΣΟΚ η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη – Τι σηματοδοτεί το πάνελ των ομιλητών

Αίσθηση προκαλεί το πάνελ των ομιλητών της νέας εκδήλωσης για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη (Ολύμπιον), κι ενώ στο πολιτικό σκηνικό πρωταγωνιστούν οι κινήσεις και οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού μετά την προαναγγελία της δημιουργίας κόμματος.

Και προκαλεί αίσθηση διότι περιλαμβάνει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και υποψήφιο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Α’ Θεσσαλονίκης Αντώνη Σαουλίδη.

Αν και από τη Χ. Τρικούπη διαμηνύουν ότι πρόκειται για στέλεχος που έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και καιρό, η παρουσία του στους ομιλητές της εκδήλωσης, δίνει ένα στίγμα των προθέσεων του Αλέξη Τσίπρα για ανοίγματα προς την πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας, και προσέλκυση στελεχών από αυτό τον χώρο. Κάτι που εντείνει τις εντυπώσεις για το ΠΑΣΟΚ, δεδομένης της εσωκομματικής περιδίνησης στην οποία βρίσκεται εδώ και καιρό.

Άλλωστε, από τις μέχρι τώρα ομιλίες του είναι σαφές πως ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής στον κεντροαριστερό χώρο – μέχρι στιγμής αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αν λάβουμε υπόψη ότι η κ. Καρυστιανού εμφανίζει υψηλά ποσοστό αλλά όχι καθαρό πολιτικό στίγμα.

Περαιτέρω, είναι σαφές πως επιδιώκει μια ανασύνθεση όλης της προοδευτικής παράταξης υπό τις «φτερούγες» του. Στην ομιλία του στην Πάτρα, στο πάλαι ποτέ «προπύργιο» του ΠΑΣΟΚ (και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ) είχε μιλήσει για «επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης» και «προοδευτική παράταξη νίκης».

Επιπλέον, μετά το Παλλάς, όπου κυριάρχησαν οι εντυπώσεις ότι η εκδήλωση, παρά τον «εξώστη» είχε πάνελ και ακροατήριο ως επί το πλείστον από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας στο πάνελ της εκδήλωσης της Πάτρας, επιχείρησε να δώσει την εικόνα ευρύτητας του εγχειρήματός του, με πρόσωπα όπως ο Βασίλης Αϊβαλής (αυτοδιοικητικός προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ) και ο Γιώργος Σιακαντάρης, προσπάθεια την οποία συνεχίζει και στη Θεσσαλονίκη.

Γενικότερα, πάντως, η επιλογή των προσώπων δείχνει να σηματοδοτεί ότι το εγχείρημα Τσίπρα εκτείνεται από την Αριστερά έως την σοσιαλδημοκρατία.

Στο πάνελ θα βρίσκεται και ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως ηθελημένα έμεινε εκτός οργάνων, καθώς δεν έθεσε υποψηφιότητα για την ΚΕ στο πρόσφατο συνέδριο του Ιουνίου, και προβάλλει δική του πλατφόρμα θέσεων για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Επίσης, για την Ιθάκη θα μιλήσει ο Άρης Στυλιανού, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Αριστερά (μετέχει στην Κεντρική της Επιτροπή), αλλά είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Τσίπρα.

Στα αξιοσημείωτα της εκδήλωσης και η παρουσία στο πάνελ – από τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κατασκευαστικό κλάδο – του προσωπικού φίλου του Αλέξη Τσίπρα, Κώστα Τούμπουρου, ο οποίος εμφανίζεται και στις σελίδες της «Ιθάκης» και συγκεκριμένα στο απόσπασμα που ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι ήταν το πρώτο πρόσωπο που τον είχε προειδοποιήσει για τις υποκλοπές και τελικά βρέθηκε και ο ίδιος παρακολουθούμενος.

Επίσης, μεταξύ των ομιλητών του πάνελ θα βρίσκεται η επιχειρηματίας και γεωπόνος Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, της γνωστής οικογένειας των αδελφών Σπυρόπουλου που διατηρεί το ομώνυμο κτήμα οινοποιίας, του οποίου η ίδια είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ παράλληλα είναι Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Οι δύο παραπάνω συμμετοχές μπορούν να ερμηνευθούν και ως δείγμα της επένδυσης του Αλέξη Τσίπρα στην «υγιή επιχειρηματικότητα».

Την εκδήλωση που θα γίνει στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», το πρωί του Σαββάτου (12 το μεσημέρι), θα συντονίσει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου. Μετά τη συζήτηση στο πάνελ, θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς για Mercosur: Απέκρυψε ο Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα

Πιερρακάκης στον Τασούλα: Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι

Ελληνοτουρκικά: Οι διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της επικοινωνίας Γεραπετρίτη – Φιντάν