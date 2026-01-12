search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 17:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 16:27

Πιερρακάκης στον Τασούλα: Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι

12.01.2026 16:27
pierrakakis-tasoylas-2354

Τις κεντρικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου για το νέο έτος αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της σημερινής συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο «για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας στο πεδίο της οικονομίας», θέτοντας το πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας.

Εξειδικεύοντας τη στόχευση του οικονομικού επιτελείου, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι «στόχος μας είναι το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι», αποτυπώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συνδέσει τις μακροοικονομικές επιδόσεις με την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης απαριθμεί τους βασικούς άξονες για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη «στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, πάταξη της φοροδιαφυγής, προσέλκυση επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Διαβάστε επίσης:

Σάντσεθ σε Μητσοτάκη: Από την κρίση του ευρώ στην προεδρία του Eurogroup η Ελλάδα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων» – «Η δική μας θέση παραμένει αμετακίνητη» διαμηνύουν οι αγρότες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
M_M01236
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Με αριθμό ρεκόρ 30.000 συμμετοχών θα διεξαχθεί ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας (photos/video)

tsipras-ithaki-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «Ιθάκη» πάει Θεσσαλονίκη με … Τεμπονέρα στο πάνελ

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

xionia parnittha 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» αρκετές περιοχές της χώρας – Πού χιονίζει, πώς λειτουργούν τα σχολεία – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

1
ADVERTORIAL

«Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι, σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλλου, στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative από 14 Φεβρουαρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 17:08
M_M01236
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Με αριθμό ρεκόρ 30.000 συμμετοχών θα διεξαχθεί ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας (photos/video)

tsipras-ithaki-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «Ιθάκη» πάει Θεσσαλονίκη με … Τεμπονέρα στο πάνελ

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

1 / 3