ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:53
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.01.2026 15:42

Δείτε live τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Σάντσεθ από τη Μαδρίτη

12.01.2026 15:42
mitsotakis sanchez

Δηλώσεις κάνουν αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ από τη Μαδρίτη. 

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων» – «Η δική μας θέση παραμένει αμετακίνητη» διαμηνύουν οι αγρότες

Φαραντούρης για σχέση με το κόμμα Καρυστιανού: «Μην προεξοφλείτε τίποτα»

xioni
ΕΛΛΑΔΑ

Η πολική φωτοβολίδα …και η στρακαστρούκα: Συνεχίζεται ο πόλεμος των μετεωρολόγων για τα χιόνια στην Αττική  

mitsotakis sanchez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Σάντσεθ από τη Μαδρίτη

jerzy- iwanow-szajnowicz_1201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γεώργιος Ιβάνωφ: Ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (videos)

ispania-katasxesi-kokainis
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κατέσχεσαν 10 τόνους κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Ποσότητα «ρεκόρ» (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την προσάρτηση της Γροιλανδίας και το τέλος του ΝΑΤΟ

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

