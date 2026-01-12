Δείτε live τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Σάντσεθ από τη Μαδρίτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δηλώσεις κάνουν αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ από τη Μαδρίτη.
