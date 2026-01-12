Φαραντούρης για σχέση με το κόμμα Καρυστιανού: «Μην προεξοφλείτε τίποτα»

«Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1

Σημείωσε ότι σκοπεύει να εξαντλήσει στο ακέραιο την θητεία του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο εκτός εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι για το συμφέρον του λαού είναι σημαντικότερο να δώσει τη μάχη από το εθνικό κοινοβούλιο, τότε θα βγει και θα το πει ευθαρσώς.

Άφησε αιχμές για τον κ. Φάμελλο ότι επιθυμεί ψιχία πολιτικής ελεημοσύνης σε ένα μελλοντικό και αβέβαιο κόμμα που ενδεχομένως δημιουργηθεί.

Ο Νικόλας Φαραντούρης αναφέρθηκε στα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα περί ένταξής του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας αρχικά:

Έκανε λόγο για συγκεκριμένες προϋποθέσεις για πρόσωπα και πολιτικές (που αποκλείουν τα άκρα) σχετικά με την ένταξή του σε οποιοδήποτε κόμμα.

«Ουδέποτε έχω προεξοφλήσει τη δική μου συμμετοχή πουθενά. Εγώ έχω θέσει δύο προϋποθέσεις και τρεις άξονες που θεωρώ ότι είναι κρίσιμοι για τη μετεξέλιξη οποιουδήποτε κινήματος σε κόμμα εξουσίας και διακυβέρνησης του τόπου, και για τη δική μου συμμετοχή σε οποιοδήποτε τέτοιο πολιτικό εγχείρημα, και σε αυτό παραμένω προσηλωμένος και αταλάντευτος.

Οι προϋποθέσεις είναι πρόσωπα και πολιτικές. Τα πρόσωπα να μπορούν να ικανοποιήσουν πολιτικές και οι πολιτικές να αντανακλώνται στα πρόσωπα.

Και τρεις άξονες, ο πρώτος είναι εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, ο δεύτερος είναι η δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη και ο τρίτος είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.

Μέσα σε αυτούς τους τρεις άξονες, στη δική μου κατανόηση, συνοψίζεται οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο εάν πρόσωπα και πολιτικές μπορούν να ικανοποιήσουν.

Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι για να μπορέσει να εκφράσει ξανά το κίνημα των πολίτων ένα είτε υφιστάμενο είτε καινούργιο κόμμα πρέπει να προσαρμοστεί στο αίτημα για αυτά τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται. Αυτή τη στιγμή πρόσωπα και πολιτικές χρειάζονται προσαρμογή».

Σχετικά με τα δύο νέα κόμματα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, και ερωτηθείς αν αυτά τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, είπε ότι δεν προεξοφλεί τη συμμετοχή του πουθενά, προσθέτοντας στα νέα κόμματα και αυτό του Αντώνη Σαμαρά.

Όπως τόνισε: «Έχω πει ότι δεν προεξοφλώ την συμμετοχή μου πουθενά και το έχω πει σε όλους τους τόνους, μάλλον δεν το κατάλαβαν κάποιοι πολύ καλά στην ηγεσία της Κουμουνδούρου ή δεν θέλουν να το καταλάβουν, δικό τους πρόβλημα».

Για τη θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο

Όσον αφορά τη θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο είπε: «Σκοπεύω να την τιμήσω στο ακέραιο και μπήκα στο κοινοβούλιο για να την εξαντλήσω, δεν μπήκα για να μην την εξαντλήσω.

Θα την εξαντλήσω εκτός εάν ο κοινωνικός μετασχηματισμός, οι πολιτικές διεργασίες, οι τεκτονικές αλλαγές που κυοφορούνται γύρω μας ενδεχομένως μου αλλάξουν το πρόγραμμα.

Σκοπεύω να την εξαντλήσω και σκοπεύω να την τιμήσω όπως κάνω κάθε μέρα ιδρώνοντας τη φανέλα για τα εθνικά θέματα και για τα συμφέροντα του λαού, αν για οποιοδήποτε λόγο κρίνω ότι είναι για το εθνικό συμφέρον και για το συμφέρον του λαού σημαντικότερο να δώσω τη μάχη από το εθνικό κοινοβούλιο θα βγω και θα το πω ευθαρσώς, μέχρι στιγμής δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση».



Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Τέλος, αναφερόμενος στις δηλώσεις του προ ημερών στα Παραπολιτικά 90.1, που «οδήγησαν» στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε ότι η απορία του «εστιάζεται στις αποφάσεις της ηγεσίας και όχι στις θέσεις των αγαπημένων μου συνοδοιπόρων».



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η απορία μου εστιάζεται στις αποφάσεις της ηγεσίας και όχι στις θέσεις των αγαπημένων μου συνοδοιπόρων και συναδέλφων και λέω “βρε παιδιά, εσείς που κάθεστε στον εξώστη με βλοσυρό ύφος δίπλα σε ανθρώπους, που πήραν τις έδρες τους και φύγαν και μάλιστα ίδρυσαν και ανταγωνιστικό κόμμα, γύρισες βρε Φάμελλε στο αυτί του Α. Χαρίτση να του πεις ‘θα γυρίσεις πίσω την έδρα σου που έχεις και ανταγωνιστικό κόμμα;’ “

Εγώ ποτέ δεν προεξόφλησα την συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα, εγώ ποτέ δεν δήλωσα ότι θα πάρω την έδρα μου και θα πάω σε κάποιο κόμμα όλοι οι υπόλοιποι που είχαν προεξοφλήσει και κυρίως ο πρόεδρος του κόμματος που μη μου πείτε ότι δεν έχει προεξοφλήσει ή ότι δεν επιθυμεί κάποια ψιχία πολιτικής ελεημοσύνης σε ένα μελλοντικό και αβέβαιο κόμμα που ενδεχομένως δημιουργηθεί!».

