Κλείνει ο δρόμος του Φαραντούρη προς την Καρυστιανού;

Μία αναφορά στην «Καθημερινή της Κυριακής» πρέπει μάλλον να προβληματίζει τον Νίκο Φαραντούρη, εάν είχε στο μυαλό του να κατευθυνθεί προς το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.
Σε εκτενές ρεπορτάζ για τις διεργασίες που συντελούνται, η εφημερίδα γράφει πως η Καρυστιανού δεν θα πάρει στο νέο κόμμα στελέχη που έχουν εκλεγεί βουλευτές ή ευρωβουλευτές παλαιότερα – παρά μόνο ανθρώπους που ήταν απλώς υποψήφιοι, μέχρις εκεί.
Όπερ σημαίνει, αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Φαραντούρης ή και ο Κασσελάκης, για τους οποίους έχει μιλήσει με καλά λόγια η Καρυστιανού, δεν έχουν θέση στο εγχείρημα.
Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε τζάμπα η φασαρία που προκλήθηκε και οδήγησε στη διαγραφή του Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
