search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 10:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 10:36

Κλείνει ο δρόμος του Φαραντούρη προς την Καρυστιανού;

11.01.2026 10:36
farantouris 887- new

Μία αναφορά στην «Καθημερινή της Κυριακής» πρέπει μάλλον να προβληματίζει τον Νίκο Φαραντούρη, εάν είχε στο μυαλό του να κατευθυνθεί προς το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Σε εκτενές ρεπορτάζ για τις διεργασίες που συντελούνται, η εφημερίδα γράφει πως η Καρυστιανού δεν θα πάρει στο νέο κόμμα στελέχη που έχουν εκλεγεί βουλευτές ή ευρωβουλευτές παλαιότερα – παρά μόνο ανθρώπους που ήταν απλώς υποψήφιοι, μέχρις εκεί.

Όπερ σημαίνει, αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Φαραντούρης ή και ο Κασσελάκης, για τους οποίους έχει μιλήσει με καλά λόγια η Καρυστιανού, δεν έχουν θέση στο εγχείρημα.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε τζάμπα η φασαρία που προκλήθηκε και οδήγησε στη διαγραφή του Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

Ο Αυτιάς περιγράφει πώς «στρίμωξε» Γερμανούς και Γάλλους για την Τουρκία – «Αν σας ζητούσε ο Ερντογάν το Μόναχο ή τη Λιόν;»

«Νικά» χωρίς κόμμα η Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνή ΜΜΕ: Ο Τραμπ έδωσε εντολή για κατάρτιση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία – Αντιστέκονται ανώτατοι στρατιωτικοί

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεξιές «πενιές» για την Καρυστιανού

serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου: Ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων στον ξυλοδαρμό, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του (Video)

farantouris 887- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κλείνει ο δρόμος του Φαραντούρη προς την Καρυστιανού;

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Alpha και Mega μοιράστηκαν τις πρωτιές – Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

ruci_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 10:50
greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνή ΜΜΕ: Ο Τραμπ έδωσε εντολή για κατάρτιση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία – Αντιστέκονται ανώτατοι στρατιωτικοί

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεξιές «πενιές» για την Καρυστιανού

serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου: Ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων στον ξυλοδαρμό, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του (Video)

1 / 3