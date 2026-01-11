Κλείνει ο δρόμος του Φαραντούρη προς την Καρυστιανού;

Μία αναφορά στην «Καθημερινή της Κυριακής» πρέπει μάλλον να προβληματίζει τον Νίκο Φαραντούρη, εάν είχε στο μυαλό του να κατευθυνθεί προς το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Σε εκτενές ρεπορτάζ για τις διεργασίες που συντελούνται, η εφημερίδα γράφει πως η Καρυστιανού δεν θα πάρει στο νέο κόμμα στελέχη που έχουν εκλεγεί βουλευτές ή ευρωβουλευτές παλαιότερα – παρά μόνο ανθρώπους που ήταν απλώς υποψήφιοι, μέχρις εκεί.

Όπερ σημαίνει, αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Φαραντούρης ή και ο Κασσελάκης, για τους οποίους έχει μιλήσει με καλά λόγια η Καρυστιανού, δεν έχουν θέση στο εγχείρημα.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε τζάμπα η φασαρία που προκλήθηκε και οδήγησε στη διαγραφή του Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

Ο Αυτιάς περιγράφει πώς «στρίμωξε» Γερμανούς και Γάλλους για την Τουρκία – «Αν σας ζητούσε ο Ερντογάν το Μόναχο ή τη Λιόν;»

«Νικά» χωρίς κόμμα η Καρυστιανού