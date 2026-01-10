«Νικά» χωρίς κόμμα η Καρυστιανού

Η Καρυστιανού καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις με διψήφια ποσοστά χωρίς να υπάρχει κόμμα, πρόγραμμα ή θέσεις για τα μεγάλα ζητήματα: οικονομία, εξωτερική πολιτική, Ευρώπη. Πρόκειται για καθαρό πολιτικό κενό που γεμίζει με θυμό και προσδοκία. Όχι με πολιτική πρόταση. Το ερώτημα δεν είναι γιατί ανεβαίνει, αλλά πόσο αντέχει η πολιτική χωρίς περιεχόμενο.

Η Καρυστιανού μοιάζει να προηγείται της πολιτικής της. Πρώτα τα ποσοστά, μετά –ίσως– οι θέσεις. Ένα φαινόμενο καθαρά συγκυριακό, που τρέφεται από τη φθορά του συστήματος και όχι από εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οι δημοσκοπήσεις, όμως, μετρούν διάθεση· δεν εγγυώνται αντοχή. Και η πολιτική χωρίς βάθος καίγεται γρήγορα.

Η επίθεση της Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν τυχαία. Ήταν κίνηση πολιτικής απονομιμοποίησης, χωρίς όμως να προσφέρει κάτι στη θέση του. Χτυπά το παλιό για να ορίσει χώρο, αλλά αποφεύγει να πει τι ακριβώς φέρνει. Το ρίσκο είναι προφανές: αν μείνεις μόνο στην άρνηση, αργά ή γρήγορα θα σου ζητηθεί να απαντήσεις.

