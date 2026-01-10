search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 10:07
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2420
08/01/2026
10.01.2026 07:32

«Νικά» χωρίς κόμμα η Καρυστιανού

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2420
08/01/2026
10.01.2026 07:32
karystianou maria kontino

Η Καρυστιανού καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις με διψήφια ποσοστά χωρίς να υπάρχει κόμμα, πρόγραμμα ή θέσεις για τα μεγάλα ζητήματα: οικονομία, εξωτερική πολιτική, Ευρώπη. Πρόκειται για καθαρό πολιτικό κενό που γεμίζει με θυμό και προσδοκία. Όχι με πολιτική πρόταση. Το ερώτημα δεν είναι γιατί ανεβαίνει, αλλά πόσο αντέχει η πολιτική χωρίς περιεχόμενο.

Η Καρυστιανού μοιάζει να προηγείται της πολιτικής της. Πρώτα τα ποσοστά, μετά –ίσως– οι θέσεις. Ένα φαινόμενο καθαρά συγκυριακό, που τρέφεται από τη φθορά του συστήματος και όχι από εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οι δημοσκοπήσεις, όμως, μετρούν διάθεση· δεν εγγυώνται αντοχή. Και η πολιτική χωρίς βάθος καίγεται γρήγορα.

Η επίθεση της Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν τυχαία. Ήταν κίνηση πολιτικής απονομιμοποίησης, χωρίς όμως να προσφέρει κάτι στη θέση του. Χτυπά το παλιό για να ορίσει χώρο, αλλά αποφεύγει να πει τι ακριβώς φέρνει. Το ρίσκο είναι προφανές: αν μείνεις μόνο στην άρνηση, αργά ή γρήγορα θα σου ζητηθεί να απαντήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστράτιου

Tα «γενέθλια» του Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ

Επιλογή και ορκωμοσία Μουφτή στο υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nd_mitsotakis_2812_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος – Το ΑΙ βίντεο

babis
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα: Ο προεκλογικός όρκος και το δικαίωμα χρήσης μετρητών… εις το διηνεκές

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η διεθνής αστάθεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ευθύνη της κυπριακής Προεδρίας

delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Ροδρίγκες: «Θα αντιταχθούμε διπλωματικά στην εγκληματική επιθετικότητα των ΗΠΑ»

kounoupi
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γιατί έχουμε κουνούπια στην Ελλάδα και τον χειμώνα: Οι κλιματολογικές συνθήκες και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

maduro-234345
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Το παρασκήνιο της απαγωγής Μαδούρο – Το γνώριζε το Βατικανό, του είχε προσφέρει καταφύγιο ο Πούτιν

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 10:02
nd_mitsotakis_2812_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος – Το ΑΙ βίντεο

babis
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα: Ο προεκλογικός όρκος και το δικαίωμα χρήσης μετρητών… εις το διηνεκές

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η διεθνής αστάθεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ευθύνη της κυπριακής Προεδρίας

1 / 3