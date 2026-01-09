Tα «γενέθλια» του Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ

Μια δεκαετία κλείνει στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, 10 Ιανουαρίου, καθώς μια μέρα σαν αυτή, το 2016, επικράτησε του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στις εσωκομματικές εκλογές της «γαλάζιας» παράταξης, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός, θα γιορτάσει την επέτειο της νίκης του στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς και κατόπιν θα περιοδεύσει στο Μοσχάτο, με τους βουλευτές και τους πολιτευτές του Νοτίου Τομέα

Τα ρεκόρ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Εδώ και κάποιους μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πεεράσει τον πατέρα του Κωνσταντίνο και είναι ο δεύτερος μακροβιότερος πρόεδρος της ΝΔ (ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε αποχωρήσει από την προεδρία της παράταξης στα εννέα χρόνια και δύο μήνες).

Ο μόνος που αυτή τη στιγμή τον περνάει σε διάρκεια στην ηγεσία του κόμματος είναι ο Κώστας Καραμανλής που ειχε συμπληρώσει δωδεκάμιση χρόνια θητείας.

Ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ήδη ο μακροβιότερος «γαλάζιος» πρωθυπουργός – ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Κώστας Καραμανλής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γεώργιος Ράλλης και ο Τζαννής Τζαννετάκης.

Είναι επίσης ο τρίτος μακροβιότερος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης, πίσω μόνο από τον Κώστα Σημίτη (οκτώ χρόνια και πενήντα μέρες) και τον Ανδρέα Παπανδρέου (παρά κάτι δέκα χρόνια, αλλά σε «σπαστές» θητείες).

Τέλος, ενδιαφέρον έχει επίσης να δούμε και το πώς έχει επηρεάσει η δεκαετία του προέδρου Μητσοτάκη στο τιμόνι της ΝΔ τους άμεσους ανταγωνιστές του. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς (Τσιπρας, Κασσελάκης, Φάμελλος) και έχασε τη θεση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Οσο για το ΠΑΣΟΚ η αλλαγή στην προεδρία ήταν μία (λόγω της πρόωρης απώλειας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά) ωστόσο η… βελόνα στα ποσοστά του κόμματος μοιάζει κολλημένη.

