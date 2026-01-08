search
Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Μπορεί να τα είπε από τις 30 Δεκεμβρίου τα καλά του λόγια για την Μαρία Καρυστιανού και ένα πιθανό πολιτικό εγχείρημα από την πρόεδρο του συλλόγου συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, αλλά η Κουμουνδούρου είτε δεν το πρόσεξε, είτε επέλεξε να το υποβαθμίσει.

Αλλά μετά τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι τοποθετήσεις αυτού του είδους από στελέχη του χώρου και ειδικα από έναν πρώην υπουργό, όπως ο Δημήτρης Μάρδας, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Υφυπουργός Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μάρδας στάζει μέλι στην ανάλυσή του για το ενδεχόμενο να εμπλακεί στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού. Και ίσως αυτή η στάση να απηχεί και τις διαθέσεις πολλών ακόμα πρώην και νυν Συριζαίων, – πέρα από τον Φαραντούρη δηλαδή – που αναζητούν την “επόμενη μέρα”.

