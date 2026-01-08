Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Μπορεί να τα είπε από τις 30 Δεκεμβρίου τα καλά του λόγια για την Μαρία Καρυστιανού και ένα πιθανό πολιτικό εγχείρημα από την πρόεδρο του συλλόγου συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, αλλά η Κουμουνδούρου είτε δεν το πρόσεξε, είτε επέλεξε να το υποβαθμίσει.

Αλλά μετά τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι τοποθετήσεις αυτού του είδους από στελέχη του χώρου και ειδικα από έναν πρώην υπουργό, όπως ο Δημήτρης Μάρδας, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Υφυπουργός Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μάρδας στάζει μέλι στην ανάλυσή του για το ενδεχόμενο να εμπλακεί στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού. Και ίσως αυτή η στάση να απηχεί και τις διαθέσεις πολλών ακόμα πρώην και νυν Συριζαίων, – πέρα από τον Φαραντούρη δηλαδή – που αναζητούν την “επόμενη μέρα”.

Διαβάστε επίσης:

Βελόπουλος κατά Καρυστιανού: «Πρώτοι αποκαλύψαμε τα Τέμπη, πρώτοι είπαμε για τα Τέμπη και θα είμαστε με τους συγγενείς»

Δένδιας καλεί… Κωνσταντινόπουλο στη ΝΔ: «Μακάρι να ήταν δικός μας»

Βασίλης Κόκκαλης: «Το γεγονός ότι εκφράστηκα θετικά για τον αγώνα της κ. Καρυστιανού, δεν σημαίνει ότι θα ενταχθώ στο κόμμα» (audio)