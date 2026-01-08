Βελόπουλος κατά Καρυστιανού: «Πρώτοι αποκαλύψαμε τα Τέμπη, πρώτοι είπαμε για τα Τέμπη και θα είμαστε με τους συγγενείς»

Νέες βολές εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού εκτόξευσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βλέποντας ότι το νέο κόμμα απευθύνεται σε ψηφοφόρους δυσαρεστημένους από τα παραδοσιακά κόμματα και ότι θα μπορούσε να «τραβήξει» ψηφοφόρους που στήριξαν την Ελληνική Λύση, ανέφερε από βήματος Βουλής ότι ο ίδιος είναι με τους γονείς.

Χωρίς να την κατονομάσει έκανε λόγο για άλλη μια φορά για «σωτήρες» και πρόσθεσε: «Πρώτοι αποκαλύψαμε τα Τέμπη, πρώτοι είπαμε για τα Τέμπη και θα είμαστε με τους συγγενείς». Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «πρώτοι πήγαμε στα Τέμπη και τελευταίοι θα φύγουμε χωρίς κομματικοποίηση και πολιτικοποίηση».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις κάλεσε τον πρωθυπουργό να πάει να δει τους αγρότες. «Ας αφήσει ο πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου τους εκβιασμούς. Έτσι λειτουργούν οι μαφιόζοι. Λέτε θα τους δείρετε», είπε.

