Βενεζουέλα: Ο Συρίγος αποδίδει σε… άγνοια τη δήλωση Μητσοτάκη – ΣΥΡΙΖΑ: Συγκινητική η προσπάθειά του (Video)

Την καινοφανή άποψη ότι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη – ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο – οφείλεται στο γεγονός ότι είναι… πρωθυπουργός και όχι διεθνολόγος, κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Άγγελος Συρίγος.

Μιλώντας στο Mega, με την… επιστημονική του ιδιότητα και όχι τη βουλευτική, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ο Ά. Συρίγος παραδέχθηκε ότι η σύλληψη Μαδούρο δεν ήταν εντός του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα πρόσθεσε ότι για να συλληφθεί και να είναι εντός πλαισίου του διεθνούς δικαίου θα έπρεπε να υπήρχε χρήση βίας και από την άλλη πλευρά έτσι ώστε οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε χρήση βίας δηλαδή σύλληψη.

Από εκεί και πέρα, ο βουλευτής της ΝΔ, αφού υποστήριξε ότι η επίσημη θέση της χώρας εκφράστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ισχυρίστηκε ότι πρωθυπουργός όταν έκανε την τοποθέτηση «δεν είχε πλήρη εικόνα», αποδίδοντας την επίμαχη δήλωση σε… άγνοια, αφού είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «πρωθυπουργός» και «όχι καθηγητής διεθνούς δικαίου».

ΣΥΡΙΖΑ: «Συγκινητική» αλλά μάταιη η προσπάθεια να «μπαλώσει» την μεγαλειώδη γκάφα Μητσοτάκη

Την άποψη του γαλάζιου βουλευτή Άγγελου Συρίγου πως ο πρωθυπουργός «δεν είχε την πλήρη εικόνα» όταν έκανε τη δήλωση για την Βενεζουέλα («δεν είναι ώρα να κρίνουμε τη νομιμότητα») σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάνοντας λόγο για προσπάθεια να «μπαλώσει» τη «μεγαλειώδη γκάφα Μητσοτάκη». Και αναφέρει πως είναι «συγκινητική» η προσπάθεια του βουλευτή αλλά μάταιη και πως «ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ειδικά σε διεθνή ζητήματα, δεν πρέπει ούτε να βιάζεται να κάνει αναρτήσεις, ούτε να εκφράζει ελαφρά τη καρδία απαράδεκτες θέσεις που μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν κατά των εθνικών μας συμφερόντων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Είναι σχεδόν …συγκινητική η προσπάθεια του Άγγελου Συρίγου, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και βουλευτή της ΝΔ, να «μπαλώσει» τη μεγαλειώδη γκάφα του Κυρ. Μητσοτάκη με τη δήλωσή του για τη «σύλληψη» Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ο κ. καθηγητής προσπάθησε – για να διασώσει λίγο και από το δικό του επιστημονικό κύρος – να δικαιολογήσει την απαράδεκτη διατύπωση Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «η δήλωση έγινε λίγη ώρα μετά», ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν είχε πλήρη εικόνα τι είχε συμβεί» και ότι «ο πρωθυπουργός δεν είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου».

Στο τέλος, όμως, του ξέφυγε: «Όπως μια χώρα δεν πρέπει να φέρεται ως δικαστήριο, έτσι κι ένας πρωθυπουργός δεν πρέπει να φέρεται ως καθηγητής του διεθνούς δικαίου», είπε ο Αγγ. Συρίγος. Συμφωνούμε!

Και προσθέτουμε ότι ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ειδικά σε διεθνή ζητήματα, δεν πρέπει ούτε να βιάζεται να κάνει αναρτήσεις, ούτε να εκφράζει ελαφρά τη καρδία απαράδεκτες θέσεις που μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν κατά των εθνικών μας συμφερόντων.

Καλή η προσπάθεια κ. Συρίγο, αλλά μάταιη…

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης για τα «σκληρά» μπλόκα των αγροτών: Θα επέμβει η αστυνομία, αν κλείσουν παρακαμπτήριες ή υποδομές

Eπανέρχεται στις προκλήσεις η Άγκυρα – Στο στόχαστρο της Τουρκίας Αστυπάλαια και Αμοργός

Επίθεση Χατζηδάκη στην Καρυστιανού: Κινείται στη σφαίρα του λαϊκισμού και των ακροτήτων, πλήττει την αντιπολίτευση όχι τη ΝΔ