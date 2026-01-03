Μητσοτάκης: «Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει ελπίδα για την Βενεζουέλα – Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών»

Το δικό του μήνυμα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ έστειλε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, πρόκειται για μια εξέλιξη «που προσφέρει νέα ελπίδα» στην Βενεζουέλα ενώ ταυτόχρονα τονίζει πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Αναλυτικά:

Ο Νικολάς Μαδούρο προήδρευσε ενός βίαιου και κατασταλτικού καθεστώτος που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα.

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνηση που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα: Κατάφωρη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα

«Αντισυστημισμός» με αιτία: Γιατί οι ηλικίες 17–44 γυρίζουν την πλάτη στα παραδοσιακά κόμματα