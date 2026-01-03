search
03.01.2026 22:22

Μητσοτάκης: «Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει ελπίδα για την Βενεζουέλα – Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών»

Το δικό του μήνυμα για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ έστειλε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, πρόκειται για μια εξέλιξη «που προσφέρει νέα ελπίδα» στην Βενεζουέλα ενώ ταυτόχρονα τονίζει πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Αναλυτικά:

Ο Νικολάς Μαδούρο προήδρευσε ενός βίαιου και κατασταλτικού καθεστώτος που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα.

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνηση που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

