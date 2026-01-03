Επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα: Κατάφωρη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα

Μπαράζ ανακοινώσεων για την καταδίκη της επίθεσης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η επέμβαση αυτή των ΗΠΑ φέρνει για ακόμα μία φορά τον πόλεμο στο προσκήνιο της πολιτικής συζήτησης ανάμεσα στα κόμματα της Ελλάδας.

ΠΑΣΟΚ: «Η λύση δεν μπορεί να είναι τα όπλα και η βία»

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσω του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρη Μάτζου, έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα στη Λατινική Αμερική, κρατώντας όμως μία πιο μετριοπαθή στάση σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ είναι απολύτως δεσμευτικός για όλα τα μέλη του, κατά μείζονα λόγο όσα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.

Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις.

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα πιστοποιούν ότι ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια νέα ιστορική περίοδο όπου οι κανόνες υποχωρούν μπροστά στην ωμή ισχύ, δημιουργώντας ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του κόσμου. Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο -ακόμη κι όταν αυτή η ισχύς ασκείται εναντίον ενός ανελεύθερου απολυταρχικού καθεστώτος. Η λύση δεν μπορεί να είναι τα όπλα και η βία αλλά η εμβάθυνση της δημοκρατίας και ο σεβασμός της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, και να εγγυηθεί τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις».

ΣΥΡΙΖΑ: «Άλλη μια ευκαιρία του Τραμπ για Νόμπελ»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του, καταδικάζει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της χώρας. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια. Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η “σύλληψη” του Προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές».

Στη συνέχεια τονίζει ότι «η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλουν έμπρακτα και άμεσα να καταδικάσουν τις παράνομες ενέργειες της διοίκησης Τραμπ, που δεν έχουν ως στόχο την “καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών”, αλλά την αλλαγή στην ηγεσία της Βενεζουέλας και την απομύζηση του τεράστιου εθνικού πλούτου της χώρας. Ο Τραμπ υλοποιεί τη στρατηγική του για εφαρμογή του δόγματος Μονρόε, αντιμετωπίζοντας τη Λατινική Αμερική ως την αυλή των ΗΠΑ για επιβολή των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων».

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, σημειώνει: «Αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή. Το πολύ πρόσφατο παρελθόν επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή μάς διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά μέσα και με βομβαρδισμούς».

«Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα. Η διεθνής πολιτική Τραμπ υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Άλλη μια ευκαιρία για Νόμπελ», καταλήγει, στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στέργιος Καλπάκης: «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας»

Την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, και κάλεσε την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση «να αποδείξουν αν πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο ή στο δίκαιο της υποκρισίας».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5» για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Όλος ο πλανήτης οφείλει να είναι σοκαρισμένος. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως. Κάθε έννοια διεθνούς δικαίου πάει περίπατο έναντι του δίκαιου του ισχυρού. Περνάμε σε μια εποχή που δεν υπάρχει κανένας κανόνας, όπου εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία καταπατούνται και ηγέτες κρατών συλλαμβάνονται με το έτσι θέλω.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει με τον κυνισμό, την αμετροέπεια και το θράσος που τον διακρίνει ότι “η Βενεζουέλα έχει πολύ πετρέλαιο που είναι δικό μας και πρέπει να το πάρουμε πίσω”. Η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση οφείλουν να αποδείξουν έμπρακτα αν πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο ή στο δίκαιο της υποκρισίας και να καταδικάσουν αυτή την παράνομη ενέργεια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας. Εκείνος είναι ο μόνος που θα ορίσει τη μοίρα του».

Κίνημα Δημοκρατίας: «Υπονομεύει το διεθνές δίκαιο»

Ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Μιχάλης Χουρδάκης, μέσω ανάρτησης του, καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και την αρπαγή του εκλεγμένου προέδρου Μαδούρο.

Η στρατιωτική επέμβαση στο κυρίαρχο κράτος της Βενεζουέλας ΧΩΡΙΣ διεθνή νομιμοποίηση ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ το διεθνές δίκαιο & οδηγεί σε αποσταθεροποίηση.



Απαιτείται ΑΜΕΣΗ σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ @UN.



Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες. https://t.co/zdYKfXxNIX — Μιχάλης Χουρδάκης – Michael Chourdakis (@Chourdakis_M) January 3, 2026

«Η στρατιωτική επέμβαση στο κυρίαρχο κράτος της Βενεζουέλας ΧΩΡΙΣ διεθνή νομιμοποίηση ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ το διεθνές δίκαιο & οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Απαιτείται ΑΜΕΣΗ σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες», αναφέρει στην ανάρτηση.

Νέα Αριστερά: «Η ωμή επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ισοπεδώνει ΟΗΕ και διεθνές δίκαιο»

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου καταδίκασε την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ωμή επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι σκληρά ιμπεριαλιστική πράξη που ισοπεδώνει το ήδη καταρρακωμένο διεθνές δίκαιο και τον ΟΗΕ. Ο Τραμπ θέλει τα πλουτοπαραγωγικά κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Αφού τα θέλει, αυτό μετατρέπεται αυτομάτως σε “δίκαιο “. Καμιά στοιχειώδης αιτιολόγηση υπάρχει που να δικαιολογεί ότι η Βενεζουέλα απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Αλέξης Χαρίτσης: «Ο κόσμος χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις»

Ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας στη χώρα ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, όπως έκανε γνωστό ο κ. Χαρίτσης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτσης «επικοινώνησα με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας της χώρας», ενώ συνέχισε σημειώνοντας: «Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς και μόνο μία ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός. Παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα για την εγκαθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών».

«Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για την ασφάλεια των λαών, αλλά για μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών. Όσοι μιλούσαν για “απομονωτισμό” του MAGA σήμερα διαψεύδονται με βόμβες.

Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Και κατέληξε γράφοντας: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους “σερίφηδες”. Χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις. Κάθε άλλη επιλογή μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν γενικευμένο, ανεξέλεγκτο και μόνιμο πόλεμο — και αυτό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε κάτι αφηρημένο. Είναι επικίνδυνα κοντά. Και μας αφορά όλες και όλους».

ΚΚΕ: «Οι ΗΠΑ αιματοκυλούν και την Βενεζουέλα» – «Ο λαός θα νικήσει!»

Το ΚΚΕ καταδίκασε άμεσα την επίθεση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας εκφράζοντας «αλληλεγγύη στην αντίσταση του λαού της στην ιμπεριαλιστική αυτή παραβίαση».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της. Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο. Το ΚΚΕ απορρίπτει τα σαθρά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως στην 20ετή κατοχή των ΗΠΑ, το Αφγανιστάν μετατράπηκε στον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς.

Το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις στην χώρα του προς όφελός του και να δώσει αποφασιστική απάντηση στους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της».

ΜέΡΑ25: «Η Αυτοκρατορία τρομοκρατεί, η ΕΕ σιωπά και πάλι» – «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας»

«Ανακαλώντας τις χειρότερες αυτοκρατορικές τους παραδόσεις, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν από τα ξημερώματα ένα απρόκλητο, τρομοκρατικό και θρασύ πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, κουρελιάζοντας για ακόμα μία φορά και χωρίς κανέναν δισταγμό το Διεθνές Δίκαιο.

Με τον βομβαρδισμό του Καράκας και των μεγάλων πόλεων της Βενεζουέλας, αλλά και την αυθαίρετη παράνομη σύλληψη του προέδρου της χώρας, οι ΗΠΑ ξεπερνούν και τα δικά τους στάνταρ, αφού εισβάλουν ανοιχτά οι ίδιες στη χώρα χωρίς καν να μπουν στον κόπο να επικαλεστούν κάποιο σενάριο.

Η επίθεση στην Βενεζουέλα είναι επίσης επίθεση σε έναν λαό που αμφισβήτησε την παγκόσμια τάξη των ισχυρών και το πληρώνει εδώ και δεκαετίες με εκβιασμούς και απόπειρες πραξικοπημάτων.

Πέραν από τον έλεγχο των πόρων και την αρπαγή των πετρελαίων, η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει επίσης και στην αντιμετώπιση των εσωτερικών της αντιφάσεων και αδιεξόδων, που προκύπτουν από τις αντικρουόμενες αντιλήψεις στο εσωτερικό της αμερικανικής Ακροδεξιάς και επιχειρεί να προετοιμάσεις την αμερικανική κοινή γνώμη για την κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», που θα συνοδευτεί από εσωτερικές επιχειρήσεις στο Σικάγο, το Πόρτλαντ, τη Νέα Υόρκη.

Για ακόμη μία φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιβεβαιώνουν οι εξοργιστικές δηλώσεις της Κάλλας, μετατρέπεται σε παθητικό παρακολουθητή των εξελίξεων, έναν θλιβερό Χατζηαβάτη, ανίκανο και απρόθυμο να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, την ειρήνη και τον σεβασμό της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους.

Ως ΜέΡΑ25 εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας και την απόλυτη καταδίκη των παράνομων πρακτικών της αυτοκρατορίας στη Λατινική Αμερική.

Καλούμε σε ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στις πρακτικές διεθνούς τραμπουκισμού που ασκείται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της και τη θλιβερή ανοχή της ΕΕ και σε υπεράσπισης της ελευθερίας και της κυριαρχίας των λαών στη Λατινική Αμερική και σε όλον τον κόσμο», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΜέΡΑ25.

