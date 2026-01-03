search
03.01.2026 11:15

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Κάνει τα αδύνατα δυνατά να κρύψει την αλήθεια σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ»

03.01.2026 11:15
Δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για «θεσμική παρακμή που συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας».

Σε άρθρο του στο ΚΑΡΦΙ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως «η Ελλάδα έχει περιέλθει σε μια βαθιά θεσμική και κοινωνική περιδίνηση», προσθέτοντας ότι «σε μια σειρά από περιπτώσεις, όπως στην τραγωδία των Τεμπών, στα σκάνδαλα των υποκλοπών και των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια αλλά να προστατεύσει τους υπουργούς της και εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα από την έρευνα της δικαιοσύνης».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «η ολοένα και εντεινόμενη κρίση ακρίβειας εξαιτίας της ασυδοσίας των καρτέλ, η εκτίναξη των ενοικίων λόγω της στεγαστικής κρίσης, η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, οι χαμηλοί μισθοί που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές κοινωνικές απαιτήσεις, η πίεση που ασκεί το ιδιωτικό χρέος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα».

Κατά την άποψή του «είναι πιο αναγκαία από ποτέ μια αξιακή αναγέννηση που θα φέρει πιο κοντά την ηθική με την πολιτική, γιατί έχουμε χρέος να ξεπεράσουμε τον πολιτικό αμοραλισμό, την αλαζονεία και την αμετροέπεια».

Και υπογραμμίζει πως «η είσοδος στο 2026 πρέπει να σημάνει την έξοδο από το κοινωνικό και θεσμικό τέλμα στο οποίο έχει οδηγηθεί η πατρίδα μας εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης. Το 2026, λοιπόν, κάνουμε όλοι μαζί ένα ακόμα βήμα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».

1 / 3