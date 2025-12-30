search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

30.12.2025

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

30.12.2025 15:38
kosmos ellada – 55- new

Τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα για το 2025 παρουσίασε, όπως κάθε χρόνο, η Κάπα Research.

Μεταξύ άλλων, κατέγραψε τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία και από τα συμπεράσματα αναδεικνύεται η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Σημειώνεται πως από τα ευρήματα ξεχωρίζει ο τομέας της Ενέργειας, καθώς πλέον δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως πηγή κόστους, αλλά και ως μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης. Μάλιστα, οι ΗΠΑ εδραιώνονται και πάλι ως στρατηγικός σύμμαχος της χώρας.

Παράλληλα, διερεύνησε εις βάθος την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κοινωνιών με τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ κατέγραψε και τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία. Η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα αναδείχθηκε επιτακτική σε κάθε έρευνα.

Αναλυτικά τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025:

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο: «Σούπερ Μάρκετ»

Ενώ η ενέργεια και τα ενοίκια πιέζουν, η μάχη της καθημερινότητας κρίνεται στο ράφι, με το 82% των νοικοκυριών να εντοπίζει στα τρόφιμα τη βασικότερη πηγή της ακρίβειας.

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες

Τα υψηλά ενοίκια δοκιμάζουν τους ενοικιαστές, αλλά οι ιδιοκτήτες (οι οποίοι στην Ελλάδα είναι πολλοί) αισθάνονται πως η περιουσία τους ανακτά την αξία που είχε χάσει κατά την κρίση.

Οι μισοί εργαζόμενοι αισθάνονται απειλή από το ΑΙ

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία, σε συνδυασμό με το αίσθημα τεχνολογικού αποκλεισμού σημαντικού μέρους της κοινωνίας, επισκιάζουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

«Ναι» σε περισσότερο (φιλικό) ψηφιακό κράτος

Ενώ οι πολίτες επιβραβεύουν σε υψηλά ποσοστά την ψηφιακή μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών, αρκετοί εξακολουθούν να «σκοντάφτουν» στη γραφειοκρατία της οθόνης.

Φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των πολιτών που διατηρούσε αντιβιοτικά στο σπίτι για «αυτοθεραπεία» μειώθηκε από 36% σε 22%, με σημαντική πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο στόχαστρο οι μεγάλες τράπεζες

Οι πολίτες καταλογίζουν στις τράπεζες ιδιοτέλεια, ολιγοπωλιακές πρακτικές και αδιαφορία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – επιδοκιμάζονται (αυστηρές) παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Η ενέργεια μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης

Οι πολίτες στηρίζουν θερμά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην ενέργεια (LNG, εξορύξεις), συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή στρατηγική της χώρας με την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ευημερία.

Οι ΗΠΑ και πάλι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας

Το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και οι συμφωνίες στην ενέργεια εδραιώνουν τις ΗΠΑ στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων, καθώς η επιρροή των ευρωπαϊκών δυνάμεων υποχωρεί.

Το ρήγμα πολιτών – πολιτικού συστήματος βαθαίνει

Ως οι αυστηρότεροι κριτές διεθνώς, οι Έλληνες απαξιώνουν το πολιτικό προσωπικό και απαιτούν μεγάλες τομές και ανατροπές.

Κυρίαρχο αίτημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Έπεται το αίτημα για δικαιοσύνη, ενώ αξιόλογη δυναμική καταγράφει και η ριζοσπαστική τάση της ολικής ανατροπής του συστήματος.

