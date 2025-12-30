search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 16:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 15:06

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

30.12.2025 15:06
papakwsta-agrotes

Λεκτική αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες είχαν αγρότες στα Τρίκαλα με την Κατερίνα Παπακώστα.

Η βουλευτής της ΝΔ έκανε δηλώσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά τα… άκουσε για την ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στη συνέντευξή του περί «τραμπούκων».

«Μάζεψέ τον» φώναξαν στη Παπακώστα η οποία έλεγε στα μικρόφωνα ότι «κατά την ταπεινή μου άποψη δεν μπορεί ο διάλογος να γίνει στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει το υπουργείο, σας καλεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ορίστε μια αντιπροσωπεία…».

Οταν οι αγρότες της είπαν ότι θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους, αυτή απάντησε πως  «οι απαντήσεις έχουν δοθεί ήδη» και ότι «το γραφείο μου είναι ανοιχτό, σας ευχαριστώ πολύ» και έφυγε αμέσως.

Λίγο μετά, πήγαν έξω από τα γραφεία της, όπως και του Κώστα Σκρέκα και πέταξαν… σανό σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Διαβάστε επίσης:

Το… παράπονο Μαρινάκη για Βαληνάκη και τα καλά λόγια για τον Κώστα Καραμανλή

Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν πάει για μπίρα με τον Μητσοτάκη

Για… Αθήνα ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρή επιπλοκή από γρίπη για 3χρονο παιδί – Νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο νοσοκομείο Λάρισας

serbia_tsoukalas_3012_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία: Συγκλονίζει ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά – «Ήμασταν τέσσερα άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100» (videos)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Eurostar λόγω τεχνικών προβλημάτων – Θα επανέλθουν σταδιακά, ανακοίνωσε η εταιρεία

putin 449- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει», διαμηνύει το Κρεμλίνο, μετά την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 16:13
nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρή επιπλοκή από γρίπη για 3χρονο παιδί – Νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο νοσοκομείο Λάρισας

serbia_tsoukalas_3012_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία: Συγκλονίζει ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά – «Ήμασταν τέσσερα άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100» (videos)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

1 / 3