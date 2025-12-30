Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λεκτική αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες είχαν αγρότες στα Τρίκαλα με την Κατερίνα Παπακώστα.
Η βουλευτής της ΝΔ έκανε δηλώσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά τα… άκουσε για την ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στη συνέντευξή του περί «τραμπούκων».
«Μάζεψέ τον» φώναξαν στη Παπακώστα η οποία έλεγε στα μικρόφωνα ότι «κατά την ταπεινή μου άποψη δεν μπορεί ο διάλογος να γίνει στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει το υπουργείο, σας καλεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ορίστε μια αντιπροσωπεία…».
Οταν οι αγρότες της είπαν ότι θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους, αυτή απάντησε πως «οι απαντήσεις έχουν δοθεί ήδη» και ότι «το γραφείο μου είναι ανοιχτό, σας ευχαριστώ πολύ» και έφυγε αμέσως.
Λίγο μετά, πήγαν έξω από τα γραφεία της, όπως και του Κώστα Σκρέκα και πέταξαν… σανό σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
