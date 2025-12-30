Για… Αθήνα ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες

Ένας βασικός νόμος της φυσικής είναι αυτός που λέει ότι όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Και οι νόμοι της φυσικής είναι… απαράβατοι.

Έτσι, όταν η κυβέρνηση με δηλώσεις στελεχών της δείχνει ότι σκληραίνει τη στάση της έναντι των αγροτών που κινητοποιούνται εδώ και πεερίπου ένα μήνα, είναι… νόμος της φυσικής ότι και οι αγρότες θα απαντήσουν με αντίστοιχο τρόπο, δηλαδή με κλιμάκωση των κινητοποίησεών τους.

Πάρτε για παράδειγμα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρο Κοτοπούλη, ο οποίος δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά ότι «το σίγουρο είναι ότι δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, έχουμε το δίκιο και για αυτό πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε. Θα πιέσουμε την κυβέρνηση τόσο όσο χρειαστεί ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση».

Είπαμε, δράση – αντίδραση…

