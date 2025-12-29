Ο Κυριάκος, ο Νίκος και η μπίρα

Μια μπίρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, θα ήθελε να πιει – αν έβρισκε το χρόνο και τις συνθήκες – ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως δήλωσε στη συνέντευξή του στο Action24.

Μάλιστα, είπε ότι «μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη ΝΔ και σε εμένα προσωπικά».

Άμα τα βρουν, πάντως, εμείς έχουμε να τους προτείνουμε πολύ ωραία στέκια.

