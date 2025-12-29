search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:18
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.12.2025 17:58

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

29.12.2025 17:58
danikas

Επίθεση κατά αγρότη εξαπέλυσε ο γνωστός δημοσιογράφος, Δημήτρης Δανίκας.

Ο δημοσιογράφος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ κατηγόρησε τους αγρότες ότι είναι διεφθαρμένοι, επειδή δεν συμφωνούν με την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν θέλετε την ΑΑΔΕ, θέλετε ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλετε το σκάνδαλο, τον βόθρο. Θέλετε να ξανακάνετε τα ίδια», είπε χαρακτηριστικά.

Ψιλά γράμματα για τον Δημήτρη Δανίκα η ενδεχόμενη εμπλοκή υπουργών, στελεχών του οργανισμού, και γαλάζιων αγροτοσυνδικαλιστών.

@allgoodgr #tiktokgr #ελλαδα🇬🇷 #ελλάδα #mpes #greektv ♬ πρωτότυπος ήχος – allgood

Όμως ο δημοσιογράφος δεν έμεινει εκεί, το πήγε παραπέρα, φανερώνοντας πρωτίστως τη σύγχυση του.  «Τι είστε εσείς που κλείνετε τον δρόμο; Εγώ μπορώ να κλείσω τον δρόμο; Μπορούν οι εργαζόμενοι ; Τι είστε; Τραμπούκοι; Χούντα στους δρόμους έχουμε; », αναρωτήθηκε. 

Κάνουμε λόγο για σύγχυση, διότι σε μία Χούντα οι διαμαρτυρίες καταστέλλονται, ενώ στα δημοκρατικά καθεστώτα επιτρέπονται και περιλαμβάνουν συχνά οχλήσεις, ώστε η εκάστοτε κυβέρνηση να λάβει υπόψη τα αίτηματα των διαμαρτυρόμενων.

1 / 3