Ο Μάντζος «καρφώνει» Πλεύρη και Άδωνι για τη στάση τους έναντι των διεθνών δικαστηρίων

Το «μπαλάκι» στον ίδιο τον πρωθυπουργό πετά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, για τις δηλώσεις μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που υποβαθμίζουν το ρόλο και την αξία των διεθνών δικαιοδοτικούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Δικαστήριο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «τα διεθνή δικαστήρια και η διεθνής δικαιοσύνη συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς τάξης που στηρίζεται σε κανόνες, δεσμευτικούς για τα κράτη που έχουν συμφωνήσει στην εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας.

Οι απαράδεκτες αναρτήσεις των υπουργών κ.κ. Γεωργιάδη και Πλεύρη αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Αποδίδουν όμως και κάτι περισσότερο: για σημαντική μερίδα της Νέας Δημοκρατίας, οι διεθνείς κανόνες και οι δικαστικές κρίσεις αποτελούν “πολυτέλεια”, που πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού. Κι όλα αυτά σε μια χώρα που στηρίζεται διαχρονικά στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων, σε μια χώρα στην οποία η προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη αποτελεί ισχυρή στρατηγική επιλογή».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δ. Μάντζος ρωτάει τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αν «συμφωνεί με τις δηλώσεις των υπουργών του; Εκφράζουν τη θέση της κυβέρνησής του;». Εμείς απλώς θα θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις ιδρυτικές χώρες και του Διεθνούς Δικαστηριου και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιδρυτικές τους συνθήκες.

Διαβάστε επίσης

Χάνουν το δίκιο τους οι αγρότες, πιστεύει ο Ά. Γεωργιάδης

Η ΝΔ σκέφτεται… μποϊκοτάζ στην Κωνσταντοπούλου

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά