ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:35
28.12.2025 15:02

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

28.12.2025 15:02
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, βρίσκεται τις ημέρες των εορτών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την οικογένειά του.

Όπως αναφέρει το creta24 το βράδυ του Σαββάτου, ο κ. Μητσοτάκης έκανε βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Εκεί συνάντησε εργαζόμενο στην καθαριότητα, με τον οποίο και έβγαλε φωτογραφία.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους εργαζομένους για την καθαριότητα της πόλης.

