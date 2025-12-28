search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:21
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2418
24/12/2025
28.12.2025 10:08

Μας σέρνουν σε περιπέτειες

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2418
24/12/2025
28.12.2025 10:08
trimeris syntefxi

Το μήνυμα Νετανιάχου προς την Τουρκία, μέσω της τριμερούς με Ελλάδα και Κύπρο, δεν είναι απλώς αποτρεπτικό· είναι ευθέως οριοθετικό. Στην Άγκυρα διαβάζεται ως στρατηγικός αποκλεισμός με αμερικανική σφραγίδα. Όσο πιο στενά δένει η Αθήνα το άρμα της με Ισραήλ και ΗΠΑ, τόσο μειώνεται ο χώρος ελιγμών και αυξάνεται ο κίνδυνος ελληνοτουρκικής σύγκρουσης από ατύχημα ή επιλογή.

Η τριμερής παρουσιάζεται ως άσκηση σταθερότητας, αλλά στην πραγματικότητα μετατρέπει την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο ανταγωνιστικών μπλοκ. Για την Τουρκία, το μήνυμα είναι καθαρό: είσαι εκτός. Σε τέτοιες συνθήκες, η αποτροπή συχνά μετατρέπεται σε πρόκληση. Και όταν η Ελλάδα εμφανίζεται ως προκεχωρημένο φυλάκιο αμερικανοϊσραηλινών σχεδιασμών, η πιθανότητα κλιμάκωσης παύει να είναι θεωρητική.

Η στενή σύμπλευση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ με τις ΗΠΑ ενισχύει μεν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα τη φέρνει πιο κοντά στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που δεν ελέγχει. Η Τουρκία δεν αποδέχεται ρόλο κομπάρσου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο αυτό το σχήμα παγιώνεται, η ελληνοτουρκική ένταση μετατρέπεται από διπλωματικό παίγνιο σε στρατιωτικό ρίσκο.

Διαβάστε επίσης:

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

«Ρουσφέτι» της Μελόνι τα νέα τρένα

Ποιος έκλεισε τους δρόμους;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από μπαλκόνι

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Παραπέφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:21
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από μπαλκόνι

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

1 / 3