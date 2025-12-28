Μας σέρνουν σε περιπέτειες

Το μήνυμα Νετανιάχου προς την Τουρκία, μέσω της τριμερούς με Ελλάδα και Κύπρο, δεν είναι απλώς αποτρεπτικό· είναι ευθέως οριοθετικό. Στην Άγκυρα διαβάζεται ως στρατηγικός αποκλεισμός με αμερικανική σφραγίδα. Όσο πιο στενά δένει η Αθήνα το άρμα της με Ισραήλ και ΗΠΑ, τόσο μειώνεται ο χώρος ελιγμών και αυξάνεται ο κίνδυνος ελληνοτουρκικής σύγκρουσης από ατύχημα ή επιλογή.

Η τριμερής παρουσιάζεται ως άσκηση σταθερότητας, αλλά στην πραγματικότητα μετατρέπει την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο ανταγωνιστικών μπλοκ. Για την Τουρκία, το μήνυμα είναι καθαρό: είσαι εκτός. Σε τέτοιες συνθήκες, η αποτροπή συχνά μετατρέπεται σε πρόκληση. Και όταν η Ελλάδα εμφανίζεται ως προκεχωρημένο φυλάκιο αμερικανοϊσραηλινών σχεδιασμών, η πιθανότητα κλιμάκωσης παύει να είναι θεωρητική.

Η στενή σύμπλευση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ με τις ΗΠΑ ενισχύει μεν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα τη φέρνει πιο κοντά στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που δεν ελέγχει. Η Τουρκία δεν αποδέχεται ρόλο κομπάρσου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο αυτό το σχήμα παγιώνεται, η ελληνοτουρκική ένταση μετατρέπεται από διπλωματικό παίγνιο σε στρατιωτικό ρίσκο.

