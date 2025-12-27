Ποιος έκλεισε τους δρόμους;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η εικόνα που διαμορφώνεται με κλειστούς εθνικούς δρόμους εν μέσω εορτών αποτυπώνει μια πολιτική αποτυχία σε πολλά επίπεδα: η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί κοινωνικό αίτημα, αλλά με εντολές που μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό» εντείνει την κοινωνική πόλωση και πλήττει την εικόνα της. Η έλλειψη στρατηγικής επενεργεί πλέον ως δευτερογενής κρίση εμπιστοσύνης.
Ο αποκλεισμός των δρόμων με επίκληση «εντολής από την κυβέρνηση» επιτείνει μια ήδη τεταμένη κατάσταση. Οι αγρότες βλέπουν τις κινητοποιήσεις τους να στιγματίζονται, ενώ η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών ενισχύει την κοινωνική σύγκρουση αντί να δημιουργεί πλαίσιο λύσης. Αντί η πολιτική να αποφεύγει τη ρήξη, επιλέγει πρακτικές που διευρύνουν το ρήγμα ανάμεσα στον λαό και την εξουσία.
Διαβάστε επίσης:
Φοβίζει το κόμμα της Καρυστιανού
Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)
Άη Βασίλης ντύθηκε ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος μέσω AI
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.