Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Εκεχειρία» τέλος – Τη Δευτέρα κλείνουν παρακαμπτηρίους και μπαίνουν με τρακτέρ στη Λάρισα

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, κλείνοντας εκ νέου δρόμους μετά τη χριστουγεννιάτικη «εκεχειρία».

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Λάρισας, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά οι επόμενες κινήσεις και δράσεις έως και την Τρίτη.

«Δεν μας πτοούν η αδιαλλαξία, οι εκβιασμοί και οι συκοφαντίες της κυβέρνησης. Δίνουμε αγώνα για την επιβίωση μας, έχουμε δίπλα μας όλο το λαό και για αυτό δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας», είναι το μήνυμα του μπλόκου της Νίκαιας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη μία το μεσημέρι θα κλείσει η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και θα δοθεί ο δρόμος εκ νέου στην κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Στη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα οι επόμενες αγωνιστικές δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Κυριακή προγραμματίζεται το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, με στόχο να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.

Τα τρακτέρ θα μπουν στην πόλη της Λάρισας, καθώς συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι αγρότες και οι οικογένειές τους θα υποδεχτούν το νέο χρόνο στα μπλόκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ληφθεί η απόφαση να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα καθοριστούν το προσεχές διάστημα, για τον περαιτέρω συντονισμό των δράσεών τους.

Από τις 12:30 το μεσημέρι, οι αγρότες της Λάρισας έχουν κλείσει την αερογέφυρα προς Θεσσαλονίκη, ενώ κλειστή είναι αυτή την ώρα και το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο Μαλγάρων.

Μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του επικεφαλής του μπλόκου, Κώστα Ανεστίδη αλλά και του Γιώργου Μπότα, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής, το κλίμα είναι εκρηκτικό, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για μεθοδευμένη διάσπαση των κινητοποιήσεών τους.

«Πρακτικές Βόρειας Κορέας» καταγγέλλει ο Μπότας

Ο αγρότης που μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα αντιλήφθηκε ότι ο λογαριασμός του έχει δεσμευτεί -παρά το ότι έχει ελεγχθεί και έχει πάρει και τις τελευταίες επιδοτήσεις στις 17 Δεκεμβρίου-, καταγγέλλει ότι εντελώς ξαφνικά βρέθηκε χωρίς ούτε ένα ευρώ.

«Αυτο που συμβαίνει ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, από τη μία είχαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και να αλωνίζει τους λογαριασμούς μας, τώρα μπαίνει η ΑΑΔΕ και τους σκουπίζει εντελώς. Οι πληρωμές των επιδοτήσεων είχαν γίνει καθυστερημένα, γι’ αυτό άλλωστε είμασταν στον δρόμο και φωνάζαμε, γιατί τριπλοελέχθηκαν, λόγω και της επέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τα χρήματα.

Ένας από αυτούς που ελέγχθηκα και πληρώθηκα, ήμουν κι εγώ και οι πληρωμές που περίμενα έστω και καθυστερημένα, έγιναν, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου που έγινε η τελευταία πληρωμή, πληρώθηκα σωστά. Κι ερχόμαστε τώρα δεύτερη μέρα μετά τα Χριστούγεννα, κι ανακαλύπτω εντελώς τυχαία, χωρίς καμία προειδοποίηση, ότι οι λογαριασμοί μου έχουνε δεσμευτεί. Οι λογαριασμοί μου είναι δεμένοι, έχω δεμένα χέρια, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ και δεν ξέρω τον λόγο. Αν κάπου έχω σφάλει, εάν έχει κάποιο κώλυμα η δήλωσή μου, εδώ και τώρα να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ, να γίνει ό,τι είναι να γίνει, και να προχωρήσει η δουλειά. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο, το καταγγέλλω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας», ανέφερε σύμφωνα με το thesspost.gr.

Το απόγευμα αναμένεται να κλείσει και η περιμετρική στην Πάτρα.

Κλείνουν το τελωνείο των Ευζώνων

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων αναμένεται να προχωρήσουν οι αγρότες. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αγρότες, μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να τοποθετήσουν τα τρακτέρ τους και να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό τόσο της εισόδου όσο και της εξόδου του τελωνείου, για φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών.

Το τελωνείο θα ανοίξει για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ενώ από τις 18:00 έως τις 22:00 αναμένεται να υπάρξει νέος αποκλεισμός στο πλαίσιο των συμβολικών κινητοποιήσεων.

Το απόγευμα κλείνουν την Περιμετρική Πατρών

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες στην Πάτρα, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν αργότερα το απόγευμα την Περιμετρική Οδό Πατρών. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς η μπάρα παραμένει ανοιχτή, ωστόσο οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως προσανατολίζονται σε αποκλεισμό με τον ίδιο τρόπο που είχε εφαρμοστεί ξανά.

πως τονίζουν οι αγρότες, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση χωρίς να διακοπεί πλήρως η εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά το Αγγελόκαστρο, δεν προβλέπεται αποκλεισμός. Η κυκλοφορία θα συνεχιστεί κανονικά με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσει εκ νέου η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Το αγροτικό μπλόκο Ροδόπης έκλεισε ξανά την Εγνατία Οδό

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 έχουν αποκλείσει και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν ότι «παραμένουν και επιμένουν», ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, όσο δεν λαμβάνουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Οι αγρότες της Κορινθίας παρέδωσαν τα αιτήματά τους στον Τσιάρα

Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών της Κορινθίας.

Ο φάκελος, τον οποίο το Υπουργείο επεξεργάζεται, καταγράφει με σαφήνεια υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και περιλαμβάνει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων, κόστους παραγωγής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και διευκολύνει την ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όπως αναφέρεται από το υπουργείο.

Ο φάκελος που κατατέθηκε από τους εκπροσώπους αγροτών της Κορινθίας αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική συμβολή σε έναν θεσμικό διάλογο, που μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα προς όφελος των παραγωγών και της κοινωνίας, καταλήγει σε σχετική ενημέρωσή του το ΥΠΑΑΤ.

Τα αιτήματα των αγροτών

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.(π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψηςαναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στουςπραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

