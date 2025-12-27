search
27.12.2025 13:09

Ανατροπή στις Σέρρες: Δεν ανήκε στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο Μπέλες (Video)

27.12.2025 13:09
serres_pyrosvestis_new

Ανατροπή με την υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες. Χθες, Παρασκευή, εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο όρος Μπέλες, που αρχικά αποδόθηκε στον 45χρονο.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου και έκτοτε αγνοείται, ο πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών. Αντίθετα, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για όχημα που έχει εγκαταληφθεί στο βουνό εδώ και αρκετό διάστημα και σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Το αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη. Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά είχε βρεθεί νωρίτερα χθες (26/12) ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου, που ταίριαζε στο μοντέλο του 45χρονου.

Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση εντοπισμού του, παίρνουν μέρος κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

