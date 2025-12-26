Θρίλερ στις Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα του πυροσβέστη που αγνοείται

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, ο οποίος αγνοείται εδώ και αρκετές ημέρες στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, το βράδυ της Παρασκευής (26/12) εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 45χρονου στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη.

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο μέσα στα χιόνια και εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί νωρίτερα εξάρτημα αυτοκινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο εξάρτημα ταίριαζε με το μοντέλο του οχήματος του αγνοούμενου διοικητή, γεγονός που είχε οδηγήσει τις Αρχές στην εντατικοποίηση των ερευνών στην ορεινή περιοχή.

