Τραγωδία στην Καλλιθέα: Απανθρακωμένα ανασύρθηκαν δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο άνθρωποι σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα επί της οδού Αγαμέμνονος το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα, καθώς αρχικά υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ανασύρθηκαν δύο άτομα απανθρακωμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο Σύρους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Διαβάστε επίσης:

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες – Τρεις άνδρες και μια γυναίκα που η παρουσία της δεν ήταν γνωστή

Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά – «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα

Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία στους κατοίκους για τον κρατήρα δέκα μέτρων δίπλα σε πολυκατοικία στο ρέμα Πικροδάφνης