Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

Νεκροί εντοπίστηκαν στα Βαρδούσια Όρη οι τέσσερις ορειβάτες που τα ίχνη τους είχαν χαθεί από χθες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, και βρέθηκαν παγιδευμένοι κάτω από χιονοστιβάδα.

Οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, είχε δηλώσει: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Καταφύγια είναι δυο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες δεν είναι εκεί». «Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Νωρίτερα εξελίχθηκε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στα Βαρδούσια όρη για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών από την Αθήνα. Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν τα Χριστούγεννα από τον Αθανάσιο Διάκο, την ορειβατική τους διαδρομή, αλλά όταν μπήκαν στο ορειβατικό μονοπάτι η επικοινωνία χάθηκε μαζί τους. Στην περιοχή έχει πολύ χιόνι και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Νωρίτερα τα στελέχη της εβδόμης ΕΜΑΚ Λάρισας κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη και πατήματα, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στους αγνοούμενους ορειβάτες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε και το όχημά τους στο σημείο από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η ανάβαση τους για την κορυφή Κόρακα.

Ωστόσο, από το σημείο αυτό το βουνό γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό, δηλαδή υπήρχε φρέσκο χιόνι, απαιτητικό, με πολλές χαράδρες, απότομες πλαγιές, πυκνή βλάστηση και μονοπάτια τα οποία δεν είναι ορατά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε πολλά σημεία δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Στις έρευνες έχει επιστρατευτεί και drone με θερμική κάμερα. Καλύπτει την περιοχή η πυκνή ομίχλη και περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του drone, καθώς μειώνει την ορατότητα και δυσκολεύει τον εντοπισμό θερμικών ιχνών. Η περιοχή αυτή ανήκει στο ορεινό συγκρότημα Βαρδούσια, ένα βουνό που όπως μας είπανε έμπειροι ορειβάτες, δεν συγχωρεί λάθη, ειδικά το χειμώνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε αυτές τις συνθήκες εντόνου ψύχους η αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού κυμαίνεται από 24 έως το πολύ 48 ώρες, ανάλογα και με τον εξοπλισμό, βέβαια την κατάσταση της υγείας και το αν κάποιος έχει καταφέρει να προστατευτεί από το κρύο ή αν έχει κάποιο τραυματισμό. Όμως επισημαίνουμε ότι και οι δύο ήταν πολύ έμπειροι ορειβάτες.

Σημειώνεται τέλος ότι τέτοιες διαδρομές πρέπει να γίνονται πάντα σε ομάδες με έμπειρο οδηγό και συνοδούς βουνού και σωστό σχεδιασμό. Αυτό μας είπαν οι ειδικοί που βρίσκονται εδώ, καθώς η γνώση του βουνού είναι καθοριστική σε τέτοιες καταστάσεις ανάγκης.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά – «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα

Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία στους κατοίκους για τον κρατήρα δέκα μέτρων δίπλα σε πολυκατοικία στο ρέμα Πικροδάφνης

Τι καιρό θα κάνει την Πρωτοχρονιά: Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά