Θεσσαλονίκη: Ενστάσεις ως προς την 24ωρη λειτουργία από τους εργαζόμενους του Μετρό

«Η 24ωρη λειτουργία του Μετρό μπορεί να συζητηθεί σοβαρά μόνο αν προηγηθούν τεκμηριωμένα οι απαραίτητες προϋποθέσεις στελέχωσης, συντήρησης, διαχείρισης κόπωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό Νομού Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τις διαφωνίες τους με την ολοήμερη λειτουργία του Μετρό στην πόλη και αύριο Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου.

«Η εικόνα του προηγούμενου Σαββάτου μας επιβεβαίωσε απόλυτα», τονίζουν και απαριθμούν μια σειρά από δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την περασμένη εβδομάδα στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι θέτουν ζητήματα ασφάλειας, ενώ ζητούν προσλήψεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ως Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό Νομού Θεσσαλονίκης από τη πρώτη στιγμή εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας, για τον τρόπο με τον οποίο, Υπουργείο και αρμόδιοι φορείς προχωράνε στην υλοποίηση της 24ωρης λειτουργίας. Η εικόνα του προηγούμενου Σαββάτου μας επιβεβαίωσε απόλυτα.

Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες εργαζομένων που πάλευαν να διατηρήσουν το έργο με την απαραίτητη καθαριότητα, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με εκατοντάδες επιβατών πολλοί εκ των οποίων υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα να σημειωθούν αρκετά περιστατικά εμέτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνάδελφοι να καλούνται συνεχώς να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν έλειψαν ακόμα και φαινόμενα λιποθυμίας. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι με την ελάχιστη εκπαίδευση που έχουν λάβει, έπρεπε να αντιμετωπίσουν ιατρικά περιστατικά. Επίσης, σε τέτοια περιστατικά, όπως και καθημερινά, ζητείται η συνδρομή του ΕΚΑΒ, όλοι όμως γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας και τον χρόνο ανταπόκρισης που μπορεί να έχει το ΕΚΑΒ, με ότι μπορεί αυτό να συνεπάγεται.

Πέραν όμως αυτού, ένα ακόμα ενδεικτικό στοιχείο για το τι είχαν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι, είχε να κάνει και με την ίδια την ασφάλεια τους. Όπως όλοι μπορούν να καταλάβουν, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργούσε και την πιθανότητα για φαινόμενα επικίνδυνα για τους εργαζόμενους, καθώς επιβάτες σε τέτοια κατάσταση σημαίνει ότι μπορεί να έχουν και επιθετικές συμπεριφορές. Όπως όλοι μπορούν να αντιληφθούν, τα περίπολα security, που και σε κανονικές συνθήκες δεν επαρκούν, την ώρα που η αναμονή για συρμό είχε φτάσει τα 12 λεπτά, σημαίνει ότι αν συνέβαινε κάτι μπορεί να χρειαζόταν μέχρι και μισή ώρα για να φτάσουν στο σημείο.

Για αυτό από τη πρώτη στιγμή το Σωματείο μας, με αίσθημα ευθύνης προς τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό τοποθετήθηκε πως η 24ωρη λειτουργία μπορεί να συζητηθεί σοβαρά μόνο αν προηγηθούν τεκμηριωμένα οι απαραίτητες προϋποθέσεις στελέχωσης, συντήρησης, διαχείρισης κόπωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Το σωματείο μας διεκδικεί:

• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, καθορισμένο ωράριο, και συγκεκριμένα μέτρα Υγείας & Ασφάλειας.

• Αναγνώριση ειδικοτήτων, κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, και ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά όπου προβλέπεται από τη φύση της εργασίας.

• Προσλήψεις προσωπικού για κάλυψη πραγματικών αναγκών ανά τμήμα, με σωστό προγραμματισμό βαρδιών και αδειών.

• Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας.

Υγ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο, που κάνει πράξη το πάγιο αίτημα των εργατικών σωματείων για δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ, καθώς στις δύο εβδομάδες που είχαν για να “οργανώσουν” την 24ωρη λειτουργία, δεν κατάφεραν (!!) καν να ρυθμίσουν τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τις πύλες ώστε να μην κλείσουν το βράδυ, όπως γίνεται καθημερινά μετά τη λήξη της λειτουργίας, με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να βρει ένα “ανοιχτό Μετρό” με δωρεάν μετακίνηση.

