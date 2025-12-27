Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εορταστική «εκεχειρία» – Κλειστή η Εθνική προς Αθήνα, στα Μάλγαρα

Οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους οι αγρότες, για την πορεία των κινητοποιήσεών τους μετά τα Χριστούγεννα, με χιλιάδες τρακτέρ να παραμένουν σε Εθνικές Οδούς, σε τελωνεία, σε διόδια και άλλα κομβικά σημεία, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα που δίνουν εδώ και σχεδόν έναν μήνα.

Οι αγρότες δείχνουν αποφασισμένοι για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, μετά την εορταστική περίοδο οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτηρίους και λιμάνια.

Από τις 12 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα, ενώ στο πλαισιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί να κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα.

Ακόμη, κλείνει στη Νίκαια η αερογέφυρα, ενώ στη Λάρισα θα υπάρχει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου. Το ίδιο θα συμβεί και με την αερογέφυρα, που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Η αερογέφυρα θα ανοίξει ξανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι συμβολικές δράσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή και τη Δευτέρα και από την Τρίτη θα διευκολύνθουν ξανά οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, παρά τα εμπόδια που ενδεχομένως βάλει ξανά η κυβέρνηση και η αστυνομία. Οι αγρότες υποστηρίζουν πως θα καθίσουν στο τραπέζι με την κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν πως τους καλεί σε προσχηματικό διάλογο, όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Συσκέψεις και κλιμάκωση

Ακλόνητοι παραμένουν χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφοι στα πανίσχυρα μπλόκα στην Θεσσαλία. Έχοντας κάνει πράξη το «γιορτές θα κάνουμε στα μπλόκα» δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους απέναντι στην «αδιαλλαξία και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης», που, όπως λένε, αρνείται να δώσει λύσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα επιβίωσης που προβάλλουν.

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι σήμερα Σάββατο, στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του μπλόκου αναμένεται να καθορίσουν την αγωνιστική κλιμάκωση για τις επόμενες ημέρες σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα καθώς όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από το να εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση.

«Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχεδόν αποφασιστεί είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο «να τα ανοίξουν προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων».

Παράλληλα, στις σκέψεις των αγροτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος παρακαμπτήριων οδών τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως επισημάνθηκε, «οι ακριβείς αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αυριανής συνέλευσης», τόσο για τα διόδια όσο και για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, η κυκλοφορία δεν αναμένεται να εμποδιστεί πλήρως. Όπως διευκρινίστηκε, «θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, με παρουσία τρακτέρ σε άλλα σημεία», γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες των ημερών.

Άλλα μπλόκα και συσκέψεις

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να γίνει ομαλά.

Πρόθεση των αγροτών είναι να παραμείνει ανοιχτό σήμερα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς. Ωστόσο, στόχος είναι να κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα σήμερα (27/12) από τις 12 το μεσημέρι.

Παράλληλα, σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκηδόνα, όπου θα αποφασίσουν πόσες ώρες θα κλείνουν από συμβολικά την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Σύσκεψη θα γίνει και στο μπλόκο Δερβενίου, ενώ την Κυριακή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Το Σάββατο (27/12) το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, με τη συμμετοχή και άλλων.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών. Σχετικά με τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τους αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων, ελήφθησαν αποφάσεις μετά από επικοινωνία με το συντονιστικό όλης της χώρας και σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα κλείσει το τελωνείο και για τα φορτηγά και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η διάρκεια των αποκλεισμών θα προσδιοριστεί στη συνέχεια.

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στα μπλόκα της Στερεάς και Εύβοιας θα συνεχίσουν να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων μέχρι την Κυριακή, όπου θα αποφασίσουν για τη στάση που θα κρατήσουν τις ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά και την κλιμάκωση της πίεσης προς την κυβέρνηση.

Στις επάλξεις του αγώνα παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι και στην Κρήτη. Στα Χανιά, για 15η ημέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, το οποίο συνεχώς ενισχύουν με νέες δυνάμεις.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων. Αν και είχε ειπωθεί ότι από τη Δευτέρα θα υπάρξει επαναφορά δυναμικών αποκλεισμών, οι ίδιοι οι αγρότες σημειώνουν πως «τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα μπορεί να αλλάξουν», ανάλογα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης έως την Κυριακή.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν ότι «παραμένουν και επιμένουν», ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, όσο δεν λαμβάνουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Τα αιτήματα των αγροτών

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.(π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψηςαναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στουςπραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Χριστούγεννα στα μπλόκα

Οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας. Αρκετοί οδηγοί κόρναραν διερχόμενοι από τα μπλόκα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Στο Τελωνείο των Ευζώνων, στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε για να πει τα κάλαντα η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Παιονίας ενώ και το συγκρότημα κρουστών “Αιντος” εξέφρασε τη συμπαράσταση του μετά μουσικής!

Εορταστικό γλέντι οργανώνει το μπλόκο στη Διασταύρωση της Νάουσας την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ενώ και σε άλλα μπλόκα τις επόμενες μέρες, φορείς και σωματεία ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν εορταστικές δράσεις αλληλεγγύης.

Στην Καβάλα, αγρότες της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων ντυμένοι «Άγιοι Βασίληδες» μοίρασαν παραμονή Χριστουγέννων τοπικά προϊόντα στη διασταύρωση Αμυγδαλεώνα και ενημερωτικό υλικό με τα αιτήματά τους στους διερχόμενους οδηγούς. Στο ίδιο κλίμα οι αγρότες στο μπλόκο της Μουσθένης στον Δήμο Παγγαίου άνοιξαν τις προηγούμενες μέρες τα διόδια για να περάσουν ελεύθερα οι οδηγοί, ενώ σε μια συμβολική κίνηση, έδιναν στους οδηγούς από ένα μπουκαλάκι λάδι παραγωγής τους, μαζί με τις ευχές τους για «καλά Χριστούγεννα», με τον κόσμο να ανταποδίδει με ευχές για δικαίωση του αγώνα τους.

Αγωνιστικά στα πόστα τους τους, μαζί με τις οικογένειες τους και με συντροφιά την πλατιά εργατική λαϊκή αλληλεγγύη, πέρασαν τις γιορτές των Χριστουγέννων οι αγρότες στα μπλόκα της Στερεάς και Εύβοιας, δείχνοντας την αποφασιστικότητα τους να συνεχίσουν τον αγώνα για την επιβίωση τους.

Με «στολίδια» τα τρακτέρ τους και «φωτάκια» τους λαμπτήρες της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας, οι αγρότες έστησαν το δικό τους γιορτινό σκηνικό στα μπλόκα τους. Εκεί δε σταμάτησαν οι επισκέψεις από τις οικογένειες τους, από συγγενείς και φίλους, αλλά και από απλούς ανθρώπους που ήθελαν να δηλώσουν τη στήριξη τους. Δίπλα στα βαρέλια με τις αναμμένες φωτιές, στις σκηνές και τα πρόχειρα καταλύματα για την προστασία από το τσουχτερό κρύο στήθηκαν μικρές γιορτές, με μουσική συνοδεία τις κόρνες των διερχόμενων οδηγών, που δεν σταματούσαν στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, να γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία τις καρδιές των αγροτών.

Τα μπλόκα πλημμύρισαν με παιδικές φωνές, με ευχές για τις μέρες, με αισιοδοξία και αλληλεγγύη, αλλά και με μεγαλύτερη πίστη ότι ο αγώνας αυτός θα νικήσει.

Αυτή η αλληλεγγύη που «ξήλωσε» και την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και να στρέψει την κοινωνία απέναντι στους αγρότες, κρατώντας την εθνική οδό κλειστή και δημιουργώντας συνθήκες ταλαιπωρίας. Προσπάθεια που ξεμπροστιάστηκε ακόμη περισσότερο την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, όταν πλέον η διέλευση των οχημάτων γίνονταν ελεύθερα και με μεγάλη άνεση μέσα από τα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου και της Αταλάντης, αλλά αντίθετα οι ουρές χιλιομέτρων και η ταλαιπωρία προκλήθηκαν στο ύψος της Υλίκης, εξαιτίας έργων. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η κυκλοφορία όταν για πάνω από 2 χιλιόμετρα σε μία λωρίδα, κάτι που για την κίνηση μέσα στα λίγα εκατοντάδες μέτρα των μπλόκων θεωρείται απαγορευτικό.

Δείτε πού υπάρχουν μπλόκα:

