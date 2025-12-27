Φοβίζει το κόμμα της Καρυστιανού

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί η κυβέρνηση τις συγκρούσεις μεταξύ συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μετά την πιο ανοιχτή τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις προθέσεις της να δημιουργήσει/συμμετάσχει σε νέο πολιτικό φορέα.

Επισήμως, αποφεύγονται οι δημόσιες τοποθετήσεις (ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε «ας τα βρει με τον Πλακιά» η Μ. Καρυστιανού, για να ακούσει από τον Νίκο Πλακιά ότι «για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη»…), ωστόσο, η «γραμμή» είναι ότι αν η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών πολιτευθεί, θα αντιμετωπιστεί όπως και οι άλλοι πολιτικοί.

Για την ώρα, πάντως, η κυβέρνηση αρκείται να απαντά τυπικά στα όσα της καταλογίζει η Μ. Καρυστιανού, π.χ. για την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου και να περιμένει τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης:

Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

Άη Βασίλης ντύθηκε ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος μέσω AI

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο