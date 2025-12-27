search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

τεύχος 2418

τεύχος 2418
24/12/2025
27.12.2025 14:40

Φοβίζει το κόμμα της Καρυστιανού

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2418
24/12/2025
27.12.2025 14:40
KARISTIANOU_MARIA_SIGENTROSI

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί η κυβέρνηση τις συγκρούσεις μεταξύ συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μετά την πιο ανοιχτή τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις προθέσεις της να δημιουργήσει/συμμετάσχει σε νέο πολιτικό φορέα.

Επισήμως, αποφεύγονται οι δημόσιες τοποθετήσεις (ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε «ας τα βρει με τον Πλακιά» η Μ. Καρυστιανού, για να ακούσει από τον Νίκο Πλακιά ότι «για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη»…), ωστόσο, η «γραμμή» είναι ότι αν η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών πολιτευθεί, θα αντιμετωπιστεί όπως και οι άλλοι πολιτικοί.

Για την ώρα, πάντως, η κυβέρνηση αρκείται να απαντά τυπικά στα όσα της καταλογίζει η Μ. Καρυστιανού, π.χ. για την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου και να περιμένει τις εξελίξεις.

