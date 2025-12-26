search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 20:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 10:05

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο

26.12.2025 10:05
zwi-kwnstantopoulou-diamantis-karanastasis-1200×675

Παρέα πέρασαν τα Χριστούγεννα η Ζωη Κωνσταντοπουλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης. Το ευτυχισμένο ζευγάρι απόλαυσε αυτήν την υπέροχη ημέρα με μπόλικη γαλοπούλα, κρασί και χαμόγελα.

Σε φωτογραφικό άλμπουμ που έκανε στα social media ο Διαμαντής Καραναστάσης, φαίνεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε χαλαρή διάθεση να πίνει το κρασάκι της και να αφουγκράζεται την οικογενειακή θαλπωρή.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας να ετοιμάζει κοκτέιλς και να κόβει την γαλοπούλα.

«Παραμονή και σήμερα και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Με τη σειρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε φωτογραφία που ποζάρει με τον αγαπημένο της κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Χρόνια πολλά! Να ζεις, να αγαπάς, να ονειρεύεσαι… Το πιο όμορφο πράγμα, η αγάπη Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους, με την αγάπη μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Διαβάστε επίσης

Γιατί ενοχλήθηκε ο Κούβελος και αποχώρησε από τα βραβεία του ΠΣΑΤ – Τι απάντησε ο σύνδεσμος

Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του

Τα νεύρα του Γ. Παπανδρέου που τον εξαφάνισαν από αφίσα εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kokorikos_new
MEDIA

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

ragousis_kontotoli_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

liggeridis-astynomikos–1536×864
ΕΛΛΑΔΑ

«Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

russia_workers_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μόλις στο 2,1% η ανεργία – Η Μόσχα ανησυχεί για… έλλειψη εργαζομένων

vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 20:10
kokorikos_new
MEDIA

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

ragousis_kontotoli_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

liggeridis-astynomikos–1536×864
ΕΛΛΑΔΑ

«Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

1 / 3