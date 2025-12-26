Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο

Παρέα πέρασαν τα Χριστούγεννα η Ζωη Κωνσταντοπουλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης. Το ευτυχισμένο ζευγάρι απόλαυσε αυτήν την υπέροχη ημέρα με μπόλικη γαλοπούλα, κρασί και χαμόγελα.

Σε φωτογραφικό άλμπουμ που έκανε στα social media ο Διαμαντής Καραναστάσης, φαίνεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε χαλαρή διάθεση να πίνει το κρασάκι της και να αφουγκράζεται την οικογενειακή θαλπωρή.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας να ετοιμάζει κοκτέιλς και να κόβει την γαλοπούλα.

«Παραμονή και σήμερα και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Με τη σειρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε φωτογραφία που ποζάρει με τον αγαπημένο της κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Χρόνια πολλά! Να ζεις, να αγαπάς, να ονειρεύεσαι… Το πιο όμορφο πράγμα, η αγάπη Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους, με την αγάπη μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

