Άη Βασίλης ντύθηκε ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος μέσω AI

Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε έναν πρώην υπουργό ντυμένο Άη Βασίλη.

Και αυτό το ανέλαβε ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (πού να μπλέκει με στολές και έλκυθρα).

Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στους ακολούθους του.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, εμφανίζεται ντυμένος με χριστουγεννιάτικη στολή να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να επιβιβάζεται σε έλκηθρο με ταράνδους και να «χάνεται» στο χιονισμένο τοπίο.

«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα», γράφει στην ανάρτηση.

