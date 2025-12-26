Άη Βασίλης ντύθηκε ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος μέσω AI

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε έναν πρώην υπουργό ντυμένο Άη Βασίλη.
Και αυτό το ανέλαβε ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (πού να μπλέκει με στολές και έλκυθρα).
Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στους ακολούθους του.
Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, εμφανίζεται ντυμένος με χριστουγεννιάτικη στολή να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να επιβιβάζεται σε έλκηθρο με ταράνδους και να «χάνεται» στο χιονισμένο τοπίο.
«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα», γράφει στην ανάρτηση.
Καλες Γιορτες…♬ original sound – Aris Spiliotopoulos
