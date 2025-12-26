search
26.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26.12.2025 12:47

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Την απάντηση της Αθήνας στους προκλητικούς ισχυρισμούς της Άγκυρας την ημέρα των Χριστουγέννων έδωσε ο Νίκος Δένδιας, από τη Σάμο όπου βρίσκεται.

Μιλώντας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «ουδένα απειλεί η Ελλάδα. Η χώρα μας δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιοδήποτε γείτονάς της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

Σημείωσε ωστόσο ότι «από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές» κατέληξε στη δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Όπως σημειώνει, δε, σε ανάρτησή του στο Χ «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων»

Η τουρκική πρόκληση

Υπενθυμίζεται η Άγκυρα προχώρησε σε νέα προσπάθεια υποβάθμισης της σημασίας της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, επιχειρώντας παράλληλα να να αποδώσει στην Ελλάδα την ευθύνη για τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε,μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία δεν αποτελεί τον παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

