Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Την απάντηση της Αθήνας στους προκλητικούς ισχυρισμούς της Άγκυρας την ημέρα των Χριστουγέννων έδωσε ο Νίκος Δένδιας, από τη Σάμο όπου βρίσκεται.

Μιλώντας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «ουδένα απειλεί η Ελλάδα. Η χώρα μας δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιοδήποτε γείτονάς της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

Σημείωσε ωστόσο ότι «από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η Πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων μας. Όμως η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική… pic.twitter.com/QghNQ2SqcU — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 26, 2025

«Έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές» κατέληξε στη δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Όπως σημειώνει, δε, σε ανάρτησή του στο Χ «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων»

Στη Σάμο, όπου επισκέφθηκα την έδρα της 79 ΑΔΤΕ και αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την… pic.twitter.com/MDCdn8CwKo — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 26, 2025

Η τουρκική πρόκληση



Υπενθυμίζεται η Άγκυρα προχώρησε σε νέα προσπάθεια υποβάθμισης της σημασίας της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, επιχειρώντας παράλληλα να να αποδώσει στην Ελλάδα την ευθύνη για τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε,μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία δεν αποτελεί τον παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Διαβάστε επίσης:

Η μάχη του Ανδρουλάκη απέναντι στη χαμηλωμένη βελόνα των αστικών κέντρων – Στα ραντάρ του ΠΑΣΟΚ Αποστολάκης και Κασιμάτη

Likes, followers και αλγόριθμοι είναι το νέο πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης

ΚΚΕ: «Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει τον αγώνα των αγροτών, είναι βέβαιο ότι θα φάει τα μούτρα της»