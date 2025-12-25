Τούρκικο υπουργείο Άμυνας: «Για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο φταίει η προσέγγιση της Ελλάδας»

Σε νέα προσπάθεια υποβάθμισης της σημασίας της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου προχωρά η Άγκυρα, η οποία παράλληλα επιχειρεί να αποδώσει στην Ελλάδα την ευθύνη για τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί τον παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Απαντώντας σε δημοσιεύματα ελληνικών μέσων σχετικά με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι «στη βάση των ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία είναι πρωτοφανής».

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, «οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο», ενώ επανέλαβε ότι η Τουρκία «είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Αναλυτικά:

«Οι δηλώσεις του Ισραήλ κατά της Τουρκίας και οι ρητορικές του που ενδέχεται να οξύνουν τις εντάσεις στην περιοχή δεν έχουν καμία αντιστοιχία στην πραγματικότητα και στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας, στο πλαίσιο της συμμαχίας με το ΝΑΤΟ, τάσσεται υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου στην Αίγαια και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ενέργειες που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στην περιοχή. Η στάση της Τουρκίας όσον αφορά την ασφάλεια και τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι σαφής και αμετάβλητη. Η Τουρκία δεν έχει μέχρι σήμερα παραλείψει να ασκήσει τα δικαιώματα που της παρέχει η εγγύηση και δεν θα παραλείψει να τα ασκήσει ούτε στο μέλλον.

Συμπερασματικά, η Τουρκία δεν είναι η πλευρά που αυξάνει τις εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά οι αποκλειστικές και μονομερείς ενέργειες και οι προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων. Η Τουρκία προτιμά να διαμορφωθεί η περιοχή ως χώρος συνεργασίας και σταθερότητας παρά ως πεδίο σύγκρουσης.

Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τους ισχυρισμούς για ”παραβίαση του εναέριου χώρου” που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό Τύπο οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια της Ελλάδας όσον αφορά την προσέγγισή της για τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο σήμερα και στο παρελθόν. Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στην Αίγαιο πραγματοποιούνται στον διεθνή εναέριο χώρο. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των καλών σχέσεων γειτονίας».

