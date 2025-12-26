Σδούκου: «Δεν μπορεί κάποιος να ζητά χωρίς να συζητά» – Ζητάει… ρεαλιστικές συζητήσεις από τους αγρότες

Οι αγρότες δεν μπορούν να ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους χωρίς να κάτσουν να συζητήσουν πρώτα με την κυβέρνηση.

Αυτό ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο Open, όπου παράλληλα κάλεσε τους αγρότες να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, με… ρεαλισμό. Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση, δια στόματος πρωθυπουργού, τόνιζε πως ορισμένα από τα αιτήματά τους δεν γίνεται να ικανοποιηθούν, άλλα…εξετάζονται, ενώ τα μισά είτε λύθηκαν, είτε είναι προς λύση…

«Δεν υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ένα είναι το στρατόπεδο και ο στόχος είναι κοινός: να δοθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», σημείωσε η Σδούκου, αναγνωρίζοντας ότι η ένταση των τελευταίων ημερών είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων δυσκολιών, καθυστερήσεων και πιέσεων που δέχονται οι παραγωγοί.

«Πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος τρόπος να αναδειχθούν και να λυθούν τα προβλήματα, εκτός από τον διάλογο; Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Έχουμε μία κοινωνική ομάδα να ζητά, αλλά χωρίς να συζητά».

Χαρακτήρισε επίσης «σύνθετα και τεχνικά» ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών. «Όταν συζητάμε, για παράδειγμα, το πώς μπορεί να δοθεί το αφορολόγητο στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία, πρόκειται για ζήτημα με πολλές παραμέτρους και λεπτομέρειες, που δεν λύνεται με συνθήματα αλλά με σοβαρή συζήτηση και τεκμηρίωση», σημείωσε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει στάση του τύπου “δεν έρχομαι αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα”». Ανέφερε επίσης ότι «αιτήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων ή η παραμονή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν σαφή δημοσιονομικά και θεσμικά όρια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, «δρομολογήσαμε ή μπορούμε να δρομολογήσουμε τα 20 άμεσα», ενώ μέσα από τον διάλογο μπορούν να προκύψουν και πρόσθετες λύσεις στην πορεία.

Αναφερόμενη στις πληρωμές και στους ελέγχους, τόνισε ότι οι καθυστερήσεις δεν έγιναν αυθαίρετα αλλά στο πλαίσιο αναγκαίων διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιούργησαν καχυποψία και έλλειμμα εμπιστοσύνης.

«Ακριβώς γι’ αυτό απαιτείται διαφάνεια και σοβαρότητα, ώστε να μη γυρίσουμε σε πρακτικές του παρελθόντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπορεί να μην ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα, αλλά δεν μπορεί να λέγεται ότι δεν έχουν γίνει πράγματα» είπε ακόμη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν σημαντικές πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ, πάντα βάσει των ελέγχων και των δικαιωμάτων κάθε δικαιούχου. Επομένως, 3,8 δισεκατομμύρια θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αρνείται τη συζήτηση ούτε τη συνάντηση σε θεσμικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση δεν επιδεικνύει αλαζονεία,«δεν είναι αλαζονεία να ζητά συνάντηση ο Πρωθυπουργός. Αλαζονεία θα ήταν να λέει, δεν κουβεντιάζω».

«Θέλουμε να δώσουμε λύσεις και γι’ αυτό ζητάμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, με σοβαρότητα και ρεαλισμό», κατέληξε.

