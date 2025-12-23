Πλακιάς σε Άδωνη: Αν τα βρούμε με την Καρυστιανού, πιθανότατα θα γίνεις ξανά τηλεβιβλιοπώλης

Σκληρή απάντηση στον Άδωνη Γεωργιάδη έδωσε ο Νίκος Πλακιάς μετά την «παραίνεση» του Υπουργού να τα βρει με τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, που χάθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού έγραψε στο Χ:

«Άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξη του να τα βρούμε εγώ με τη Μαρία Καρυστιανου, αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα.

Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμμία κόντρα.

Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ότι μας χωρίζουν.

Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς.

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, είχε δηλώσει:

«Εδώ έχουμε έναν κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε “πάω να ελέγξω τι λέει”; Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς από το νόμο στην Ελλάδα;».

