Με μειονοτικούς μαθητές από την Ξάνθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Photos)

Τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης, καθώς και τους δασκάλους και τους γονείς τους υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον πρωθυπουργό για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

