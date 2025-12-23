search
Ο – πρώην- γενικός που δεν πολιτεύεται

Όπως είναι γνωστό, χθες ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς σε υπουργεία, στα οποία οι προκάτοχοί τους παραιτήθηκαν προκειμένου να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στις προσεχείς εθνικές εκλογές (μάλιστα, λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και πού θα είναι υποψήφιοι).

Εξαίρεση αποτελεί ο πρώην γ.γ. Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ήδη αντικαταστάθηκε από τον Ναπολέοντα Μαραβέγια και ο οποίος δεν θα θέσει υποψηφιότητα – τουλάχιστον, δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι η παραίτησή του ήλθε στη λογική της ολοκλήρωσης του έργου του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην γενικός είχε καλές σχέσεις και αρμονίκη συνεργασία με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ωστόσο, ο ίδιος θέλησε να αποχωρήσει από τη θέση του, ενώ αντικαθίσταται με πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του υπουργού – ήταν ειδικός σύμβουλός του πριν αναλάβει τη, δύσκολη, λόγω ακρίβειας, θέση του γενικού γραμματέα Εμπορίου.

