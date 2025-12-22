search
22.12.2025 15:35

Κάποιες απορίες για τη νέα μετωπική επίθεση Πλακιά σε Καρυστιανού

22.12.2025 15:35
plakias-karystianou

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Νίκος Πλακιάς δεν αναμείχθηκε ποτέ ουσιαστικά στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών – μάλιστα λέγεται ότι δεν είναι καν μέλος.

Το γεγονός αυτό όμως δεν τον αποθαρρύνει από το να έχει… άποψη για τα οικονομικά του συλλόγου. Άποψη προφανώς μπορεί να έχει το διοικητικό συμβούλιο και οι παρεμβάσεις του να λαμβάνονται υπόψη και να τίθενται στη δημόσια συζήτηση.  

Αλλά, το να κατηγορεί ο κ. Πλακιάς την Μαρία Καρυστιανού και να εκφράζει με τέτοια βεβαιότητα άποψη και να καταγγέλλει στεντόρεια τον σύλλογο για «κακοδιαχείριση», κάπου προκαλεί ερωτήματα και απορίες.

Άλλο να διαφωνείς με κινήσεις άλλων συγγενών – και κρίνεσαι και συ για τις απόψεις σου – κι άλλο να εμφανίζεσαι σαν «γενικός εισαγγελέας», κατηγορώντας ανθρώπους ότι έχουν κάνει «κακοδιαχείριση». Λίγη προσοχή δηλαδή θα έκανε καλό, πριν κάποιος κάνει τέτοιου είδους επιθέσεις.

Πάντως και ανεξάρτητα από το τι θα βγει από τον οικονομικό έλεγχο στον σύλλογο, το γεγονός είναι πως σύσσωμη η κυβέρνηση επικαλείται τον Νίκο Πλακιά για την έφοδο των ελεγκτικών αρχών.

«Εδώ έχουμε ένα κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε “πάω να ελέγξω τι λέει”; Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά», είπε μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ.

Κάποιοι πιο υποψιασμένοι λένε ότι τώρα που «ξεφούσκωσε» ο… Καραχάλιος, ανέλαβε να επιτεθεί στην Καρυστιανού ο Πλακιάς. Μάλλον πρόκειται για επιχείρημα που δεν ευσταθεί. Ο Πλακιάς εξ αρχής ήταν επιθετικός σε ό,τι κι αν έκανε η Καρυστιανού…

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

