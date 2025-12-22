search
22.12.2025 13:28

Σύγκρουση Δούκα – Άδωνι για το party στην εκκλησία (Video)

22.12.2025 13:28
doukas_adonis

Συνεχίστηκε η κόντρα της κυβέρνησης με τον δήμαρχο Αθηναίων για το party που πραγματοποιήθηκε σε προαύλιο χώρο εκκλησίας στο Γαλάτσι το περασμένο Σάββατο, με τη σκυτάλη να παίρνει αυτή τη φορά ο υπουργός Υγείας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σε διάλογο με τον Χάρη Δούκα, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «το πάρτι αυτό μπροστά στην εκκλησία το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο rave party μπροστά σε εκκλησία, μην τα ισοπεδώσουμε όλα», προσθέτοντας ότι «είναι ωραίο που επανέρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι είμαστε Χριστιανοί, ναι για πολλά χρόνια τα είχαμε ξεχάσει αυτά και τα είχαμε ξεφτιλίσει. Είμαστε Χριστιανοί, τιμή μας και καμάρι μας. Επειδή είμαστε Χριστιανοί, rave party μπροστά στην εκκλησία δεν μπορεί να γίνει».

Πάντως, ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε μια απάντηση που, αν μη τι άλλο ακούστηκε λογική, καθώς διερωτήθηκε «αν κάποιος ακούει rave μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας, δεν είναι Χριστιανός;», για να προσθέσει δηκτικά: «Αν τσικνίζει κάποιος και ακούει λαϊκά άσματα και η τσίκνα πλημμυρίζει πάρα πολλές φορές την εκκλησία, αυτό είναι εντάξει; Άρα ανάλογα με το είδος της μουσικής είσαι Χριστιανός ή όχι;».

1 / 3