Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου για υποθέσεις ναρκωτικών πραγματοποιείται από το πρωί της Παρασκευής (8/5).

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο Καρλόβασι, ενώ ήδη έχουν γίνει επτά συλλήψεις.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν συντονισμένες επιχειρήσεις και εφόδους σε διάφορα σημεία της περιοχής, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και στις κατοικίες των εμπλεκομένων, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν στοιχεία που έχουν προκύψει από την προανακριτική διαδικασία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης και σε άλλες περιοχές της Σάμου παραμένει ανοιχτό, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

