Κηφισιά: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε περαστικούς – Τι υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε έξι περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του.

Ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για πέντε πλημμελήματα.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να υποστήριξε ότι πετούσε πέτρες καθώς θύμωνε από τον απαξιωτικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν κατά την εκτέλεση της εργασίας του ενώ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα. «Πολλές φορές όταν έδινα τις παραγγελίες οι πελάτες μου μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα. Στη συνέχεια άρπαζα πέτρες και πετούσα χωρίς να ξέρω ότι υπήρχαν περαστικοί, γιατί ήμουν θυμωμένος», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.

