search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

08.05.2026 12:02

Κηφισιά: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε περαστικούς – Τι υποστήριξε

08.05.2026 12:02
DELIVERI_217_new
αρχείου @eurokinissi

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε έξι περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του

Ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για πέντε πλημμελήματα.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να υποστήριξε ότι πετούσε πέτρες καθώς θύμωνε από τον απαξιωτικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν κατά την εκτέλεση της εργασίας του ενώ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα. «Πολλές φορές όταν έδινα τις παραγγελίες οι πελάτες μου μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα. Στη συνέχεια άρπαζα πέτρες και πετούσα χωρίς να ξέρω ότι υπήρχαν περαστικοί, γιατί ήμουν θυμωμένος», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στην Κρήτη: Οργή στην οικογένεια του Νικήτα – «Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου» ζήτησε ο δράστης

Χρυσοχοΐδης για ηλεκτρικά πατίνια: Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση σε ανήλικους

Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
otegroup_
ADVERTORIAL

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

chernobyol new
ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

metallica_0805_1920-1080_new2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

kapoutzidis-kozakou-new
MEDIA

Eurovision 2026: Αναχώρησαν για τη Βιέννη Κοζάκου και Καπουτζίδης – «Πάμε να δώσουμε την πρώτη μάχη στον ημιτελικό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

TZAKRI-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:21
otegroup_
ADVERTORIAL

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

chernobyol new
ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

1 / 3